"Ворог застосував онікси". Одеська область потрапила під ракетний удар

Російська армія вночі 23 вересня завдала ракетного удару по Одеській області, розказала в ефірі єдиного телемарафону речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ніч минула неспокійно. Ворог тероризує південний напрямок. Одещина зазнала ракетного удару, ворог застосовував "онікси" – надзвукові ракети, які випускають з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасового окупованого Криму", – сказала вона.

За її словами, дві ракети влучили у рекреаційну зону Одеської області.

"Але це відкрита територія, і критичних руйнувань і постраждалих немає", – розказала Гуменюк.

Повітряна тривога в Одеській області тривала приблизно 15 хвилин – з 00:40 до 00:55, голова обласної адміністрації Олег Кіпер повідомляв про небезпеку у Білгород-Дністровському районі.

Ввечері 21 вересня Росія також атакувала Одеську область надзвуковими ракетами П-800 "Онікс". Тоді також було влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.