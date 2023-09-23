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"Ворог застосував онікси". Одеська область потрапила під ракетний удар

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 07:21
Скриншот відео

Російська армія вночі 23 вересня завдала ракетного удару по Одеській області, розказала в ефірі єдиного телемарафону речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ніч минула неспокійно. Ворог тероризує південний напрямок. Одещина зазнала ракетного удару, ворог застосовував "онікси" – надзвукові ракети, які випускають з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасового окупованого Криму", – сказала вона.

За її словами, дві ракети влучили у рекреаційну зону Одеської області.

"Але це відкрита територія, і критичних руйнувань і постраждалих немає", – розказала Гуменюк.

Повітряна тривога в Одеській області тривала приблизно 15 хвилин – з 00:40 до 00:55, голова обласної адміністрації Олег Кіпер повідомляв про небезпеку у Білгород-Дністровському районі.

  • Ввечері 21 вересня Росія також атакувала Одеську область надзвуковими ракетами П-800 "Онікс". Тоді також було влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
Андрій Водяний
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війнаодеська областьракетний удар
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