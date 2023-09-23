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Командир из-под Бахмута: Украинская тяжелая артиллерия наносит ад оккупантам

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 19:45
Командир из-под Бахмута: Украинская тяжелая артиллерия наносит ад оккупантам - Фото
CАУ M109 (Фото: Facebook Валерия Залужного)

Украинские командиры сообщили, что использование предоставленного Западом тяжелого вооружения в ожесточенной битве в окрестностях временно оккупированного Бахмута наносит значительный вред линиям захватчиков, рассказывается в материале Reuters.

В материале говорится, что ободренные после освобождения Клещеевки украинские войска высоко оценили гаубицы калибра 155-мм как ключевое оборудование, предоставляемое США и их союзниками по НАТО.

Командир подразделения Александр сообщил журналистам, что ВСУ "очень полагаются" на тяжелую артиллерию, включая самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 американского производства.

"Даже одна пушка может полностью переломить ситуацию. Одной такой пушкой можно остановить атаку. Главное — целиться куда нужно. Они [россияне] ненавидят нашу технику. Это то, что мы получаем из наших перехватов. Мы слышим, что мы продолжаем наносить им ад, и они продолжают удивляться, сколько у нас осталось боеприпасов", – сказал военный.

30-летний Александр описал освободившуюся Клещиевку как "одно из мест, за которые они [россияне] держались".

"Посмотрим, что будет дальше. Будем развивать свой успех", – сказал он.

Украинские командиры описали увольнение Клещиевки и соседней андреевки как ступеньку к возвращению Бахмута, который был захвачен россиянами после нескольких месяцев самых ожесточенных боев в российско-украинской войне, пишет Reutrs.

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.
  • 17 сентября 80-го отдельная десантно-штурмовая бригада уволила Клищиевку близ Андреевки.
  • 21 сентября представитель Восточной группировки войск сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут-Горловка.
  • 22 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ собираются уволить Бахмут и еще два города.

Читайте также: Силы обороны совершили прорыв под Вербовым, двигаются дальше – Тарнавский

Артём Джерипа
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