Украинские командиры сообщили, что использование предоставленного Западом тяжелого вооружения в ожесточенной битве в окрестностях временно оккупированного Бахмута наносит значительный вред линиям захватчиков, рассказывается в материале Reuters.

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В материале говорится, что ободренные после освобождения Клещеевки украинские войска высоко оценили гаубицы калибра 155-мм как ключевое оборудование, предоставляемое США и их союзниками по НАТО.

Командир подразделения Александр сообщил журналистам, что ВСУ "очень полагаются" на тяжелую артиллерию, включая самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 американского производства.

"Даже одна пушка может полностью переломить ситуацию. Одной такой пушкой можно остановить атаку. Главное — целиться куда нужно. Они [россияне] ненавидят нашу технику. Это то, что мы получаем из наших перехватов. Мы слышим, что мы продолжаем наносить им ад, и они продолжают удивляться, сколько у нас осталось боеприпасов", – сказал военный.

30-летний Александр описал освободившуюся Клещиевку как "одно из мест, за которые они [россияне] держались".

"Посмотрим, что будет дальше. Будем развивать свой успех", – сказал он.

Украинские командиры описали увольнение Клещиевки и соседней андреевки как ступеньку к возвращению Бахмута, который был захвачен россиянами после нескольких месяцев самых ожесточенных боев в российско-украинской войне, пишет Reutrs.

15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.

17 сентября 80-го отдельная десантно-штурмовая бригада уволила Клищиевку близ Андреевки.

21 сентября представитель Восточной группировки войск сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут-Горловка.

22 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ собираются уволить Бахмут и еще два города.

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