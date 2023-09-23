Командир из-под Бахмута: Украинская тяжелая артиллерия наносит ад оккупантам
Украинские командиры сообщили, что использование предоставленного Западом тяжелого вооружения в ожесточенной битве в окрестностях временно оккупированного Бахмута наносит значительный вред линиям захватчиков, рассказывается в материале Reuters.
В материале говорится, что ободренные после освобождения Клещеевки украинские войска высоко оценили гаубицы калибра 155-мм как ключевое оборудование, предоставляемое США и их союзниками по НАТО.
Командир подразделения Александр сообщил журналистам, что ВСУ "очень полагаются" на тяжелую артиллерию, включая самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 американского производства.
"Даже одна пушка может полностью переломить ситуацию. Одной такой пушкой можно остановить атаку. Главное — целиться куда нужно. Они [россияне] ненавидят нашу технику. Это то, что мы получаем из наших перехватов. Мы слышим, что мы продолжаем наносить им ад, и они продолжают удивляться, сколько у нас осталось боеприпасов", – сказал военный.
30-летний Александр описал освободившуюся Клещиевку как "одно из мест, за которые они [россияне] держались".
"Посмотрим, что будет дальше. Будем развивать свой успех", – сказал он.
Украинские командиры описали увольнение Клещиевки и соседней андреевки как ступеньку к возвращению Бахмута, который был захвачен россиянами после нескольких месяцев самых ожесточенных боев в российско-украинской войне, пишет Reutrs.
- 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.
- 17 сентября 80-го отдельная десантно-штурмовая бригада уволила Клищиевку близ Андреевки.
- 21 сентября представитель Восточной группировки войск сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут-Горловка.
- 22 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ собираются уволить Бахмут и еще два города.
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