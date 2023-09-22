Зеленский: ВСУ освободят Бахмут и еще два города. Не буду их называть, но есть четкий план
22.09.2023, 09:20
Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины собираются освободить Бахмут и еще два города. Об этом он сообщил во время дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне, цитирует его CNN.
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По его словам, Украина намерена деоккупировать Бахмут.
"Я думаю, что мы деоккупируем еще два города. Я не скажу вам, какие города, извините. Итак, у нас есть план. Очень, очень подробный план", — заявил глава государства.
15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении. Уже 17 сентября 80 отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещеевку вблизи Андреевки.
- 18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.
- Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.
- Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении — видео.
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