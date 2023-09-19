Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении. Видео главком опубликовал в соцсетях.

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"Обсудили и согласовали последовательность наших шагов с учетом изменения оперативной обстановки на фронте, активности противника и всех возможных угроз", – написал он.

Залужный отметил, что, несмотря на сопротивление врага, украинские военные продолжают вести наступление для освобождения территорий.

18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 квадратных километра в районе Работино.

Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.

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