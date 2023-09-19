Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении. Видео главком опубликовал в соцсетях.
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"Обсудили и согласовали последовательность наших шагов с учетом изменения оперативной обстановки на фронте, активности противника и всех возможных угроз", – написал он.
Залужный отметил, что, несмотря на сопротивление врага, украинские военные продолжают вести наступление для освобождения территорий.
- 18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 квадратных километра в районе Работино.
- Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.
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