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Залужний з Шапталою приїхали на південь. Узгодили з командувачами подальші кроки – відео видео

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19.09.2023, 18:16
Валерій Залужний (скриншот)
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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч з командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Оріхівському напрямку. Відео главком опублікував у соцмережах.

"Обговорили та узгодили послідовність наших кроків з урахуванням зміни оперативної ситуації на фронті, активності противника та всіх можливих загроз", – написав він. 

Залужний наголосив, що попри спротив ворога, українські військові продовжують вести наступ для звільнення територій.

  • 18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 квадратних кілометри в районі Роботиного.
  • Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.

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Мілана Головань
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війнаВалерій Залужний
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