Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч з командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Оріхівському напрямку. Відео главком опублікував у соцмережах.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Обговорили та узгодили послідовність наших кроків з урахуванням зміни оперативної ситуації на фронті, активності противника та всіх можливих загроз", – написав він.

Залужний наголосив, що попри спротив ворога, українські військові продовжують вести наступ для звільнення територій.

18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 квадратних кілометри в районі Роботиного.

Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.

Читайте також: Знаю, дехто каже, що контрнаступ України провалився. Ні, не провалився – генерал Міллі

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.