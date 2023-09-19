Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч з командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Оріхівському напрямку. Відео главком опублікував у соцмережах.
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"Обговорили та узгодили послідовність наших кроків з урахуванням зміни оперативної ситуації на фронті, активності противника та всіх можливих загроз", – написав він.
Залужний наголосив, що попри спротив ворога, українські військові продовжують вести наступ для звільнення територій.
- 18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 квадратних кілометри в районі Роботиного.
- Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.
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