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ЗСУ звільнили ще 5,2 кв. км. біля Роботиного, продовжують просуватися на півдні – карта

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 09:08
ЗСУ звільнили ще 5,2 кв. км. біля Роботиного, продовжують просуватися на півдні – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулого тижня Сили оборони звільнили 5,2 квадратних кілометри на південному фронті. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, цитують її в Military Media Center.

За її словами, йдеться про Мелітопольський напрямок. Там українські військові просуваються й продовжують звільнювати землі.

"Південніше і східніше від Роботиного ми мали успіхи й протягом минулого тижня на південному напрямку було звільнено 5,2 кв. км", – сказала Маляр.

Загалом за час наступальних дій на півдні звільнено вже більше ніж 260 квадратних кілометрів.

Карта: deepstate

Минулого тижня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що біля Роботиного українські військові "не швидко, але вичавлюють ворога".

Окупанти, за його словами, перекидають у напрямку Роботиного підрозділи Повітряно-десантних військ та намагаються відновити втрачене положення.

Читайте також: Кулеба про деокупацію Роботиного у деталях: На кожен квадратний метр було по шість мін

Мілана Головань
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