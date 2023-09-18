ЗСУ звільнили ще 5,2 кв. км. біля Роботиного, продовжують просуватися на півдні – карта

Протягом минулого тижня Сили оборони звільнили 5,2 квадратних кілометри на південному фронті. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, цитують її в Military Media Center.

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За її словами, йдеться про Мелітопольський напрямок. Там українські військові просуваються й продовжують звільнювати землі.

"Південніше і східніше від Роботиного ми мали успіхи й протягом минулого тижня на південному напрямку було звільнено 5,2 кв. км", – сказала Маляр.

Загалом за час наступальних дій на півдні звільнено вже більше ніж 260 квадратних кілометрів.

Минулого тижня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що біля Роботиного українські військові "не швидко, але вичавлюють ворога".

Окупанти, за його словами, перекидають у напрямку Роботиного підрозділи Повітряно-десантних військ та намагаються відновити втрачене положення.

22 серпня воїни 47 ОМБр з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних мешканців. Згодом з'явилося відео, на якому воїни встановлюють у населеному пункті державний прапор.

28 серпня у Міноборони офіційно підтвердили звільнення Роботиного.

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