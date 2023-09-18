ВСУ освободили еще 5,2 кв. км. возле Работино, продолжают наступать на юге – карта

В течение прошлой недели Силы обороны освободили 5,2 квадратных километра на южном фронте. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, цитируют ее в Military Media Center.

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По ее словам, речь идет о Мелитопольском направлении. Там украинские военные продвигаются и продолжают освобождать земли.

"Южнее и восточнее от Работино мы имели успехи и в течение прошлой недели на южном направлении было освобождено 5,2 кв. км", – сказала Маляр.

Всего за время наступательных действий на юге освобождено уже более 260 квадратных километров.

На прошлой неделе спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что у Работино украинские военные "не быстро, но выжимают врага".

Оккупанты, по его словам, перебрасывают в направлении Работино подразделения Воздушно-десантных войск и пытаются восстановить утраченное положение.

22 августа воины 47 ОМБр с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей. Впоследствии появилось видео, на котором воины устанавливают в населенном пункте государственный флаг.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение Работино.

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