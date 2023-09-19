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Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ – ISW

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 08:58
Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ – ISW - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Наступ ЗСУ міг спричинити "серйозну деградацію" критично важливих елементів оборони окупантів у західній частині Запорізької області. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Як зазначають експерти ISW, підрозділи російських 22-ї та 45-ї окремих бригад спеціального призначення, які, зважаючи на все, були кинуті в контратаки, щоб стримати просування ЗСУ в районі села Роботине, ймовірно, зазнали тяжких втрат. Ці підрозділи більше не згадують в російських репортажах та відеоматеріалах про ситуацію на околицях Роботиного.

Це дозволяє припустити, що здатність цих бригад продовжувати контратаки "суттєво погіршилася".

Автори зведення наголошують на тому, що командування РФ вимушено покладає такі завдання на "відносно елітні частини та з'єднання Повітряно-десантних військ".

За тією самою схемою і приблизно з такими самими результатами війська РФ діють на Бахмутському напрямку в районі сіл Андріївка та Кліщіївка, зазначено у звіті.

Втрата боєздатності найкращими частинами РФ, які вирішують поточні завдання оборони від наступу ЗСУ, створює для України можливість використати ситуацію для прориву оборони Росії у західній частині Запорізької області, вважають експерти.

  • 15 вересня 2023 року ЗСУ звільнили Андріївку під Бахмутом, а через два дні – і Кліщіївку.
  • 18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 квадратних кілометри в районі Роботиного.

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Сергій Бережний
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ISWнаступ ЗСУзапорізький напрямок
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