Элитные части РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ – ISW

Наступление ВСУ могло привести к "серьезной деградации" критически важных элементов обороны оккупантов в западной части Запорожской области. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

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Как отмечают эксперты ISW, подразделения российских 22-й и 45-й отдельных бригад специального назначения, которые, судя по всему, были брошены в контратаки, чтобы сдержать продвижение ВСУ в районе села Работино, вероятно, понесли тяжелые потери. Эти подразделения больше не упоминают в российских репортажах и видеоматериалах о ситуации в окрестностях Работино.

Это позволяет предположить, что способность этих бригад продолжать контратаки "существенно ухудшилась".

Авторы сводки отмечают, что командование РФ вынужденно возлагает такие задачи на "относительно элитные части и соединения Воздушно-десантных войск".

По той же схеме и примерно с такими же результатами войска РФ действуют на Бахмутском направлении в районе сел Андреевка и Клещеевка, указано в сводке.

Потеря боеспособности лучшими частями РФ, которые решают текущие задачи обороны от наступления ВСУ, создает для Украины возможность использовать ситуацию для прорыва обороны России в западной части Запорожской области, считают эксперты.

15 сентября 2023 года ВСУ освободили Андреевку под Бахмутом, а спустя два дня – и Клещеевку.

18 сентября сообщалось, что за прошлую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию в 5,2 квадратных километра в районе Работино.

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