UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Элитные части РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ – ISW

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 08:58
Элитные части РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ – ISW - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Наступление ВСУ могло привести к "серьезной деградации" критически важных элементов обороны оккупантов в западной части Запорожской области. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как отмечают эксперты ISW, подразделения российских 22-й и 45-й отдельных бригад специального назначения, которые, судя по всему, были брошены в контратаки, чтобы сдержать продвижение ВСУ в районе села Работино, вероятно, понесли тяжелые потери. Эти подразделения больше не упоминают в российских репортажах и видеоматериалах о ситуации в окрестностях Работино. 

Это позволяет предположить, что способность этих бригад продолжать контратаки "существенно ухудшилась".

Авторы сводки отмечают, что командование РФ вынужденно возлагает такие задачи на "относительно элитные части и соединения Воздушно-десантных войск".

По той же схеме и примерно с такими же результатами войска РФ действуют на Бахмутском направлении в районе сел Андреевка и Клещеевка, указано в сводке.

Потеря боеспособности лучшими частями РФ, которые решают текущие задачи обороны от наступления ВСУ, создает для Украины возможность использовать ситуацию для прорыва обороны России в западной части Запорожской области, считают эксперты.

  • 15 сентября 2023 года ВСУ освободили Андреевку под Бахмутом, а спустя два дня – и Клещеевку.
  • 18 сентября сообщалось, что за прошлую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию в 5,2 квадратных километра в районе Работино. 

Читайте также: Зеленский: Я знаю, где мы собираемся прорвать линию обороны россиян – и мощно прорвать

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
iswнаступление ВСУзапорожское направление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 