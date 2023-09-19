Некоторые говорят, что контрнаступление провалилось. Нет, не провалилось – генерал Милли

У Сил обороны Украины даже после изнурительной летней кампании "осталось много военной мощи": войска "не потрачены", а контрнаступление "не провалилось". Об этом в интервью Фариду Закарии на канале CNN заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Знаю, есть некоторые комментарии, что "наступление провалилось". Оно не провалилось. Оно добилось по крайней мере частичного успеха", – сказал американский военачальник.

Как он выразился, украинцы "уже прошли несколько этих линий [обороны], и у них еще есть время [до того, когда начнет мешать ухудшение погодных условий]".

"Посмотрим, как все пойдет", – добавил он.

Читайте также: Зеленского спросили в США, нужно ли Украине "еще $70 млрд" помощи. Он ответил вопросом

По оценке Милли, украинские воины "довольно последовательно" ведут контрнаступление, и оно, "хотя и медленное, более медленное, чем ожидалось, [продвигается] неуклонно".

"Есть устойчивый прогресс. Как я и говорил месяцы назад, это будет долго, тяжело и кроваво из-за природы этого конкретного боя, типа обороны, которую выстроили россияне, и возможностей украинцев", – сказал генерал армии США.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.