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Некоторые говорят, что контрнаступление провалилось. Нет, не провалилось – генерал Милли

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 11:44
Некоторые говорят, что контрнаступление провалилось. Нет, не провалилось – генерал Милли - Фото
Марк Милли (фото - US Army/Hannah Fry)

У Сил обороны Украины даже после изнурительной летней кампании "осталось много военной мощи": войска "не потрачены", а контрнаступление "не провалилось". Об этом в интервью Фариду Закарии на канале CNN заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

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"Знаю, есть некоторые комментарии, что "наступление провалилось". Оно не провалилось. Оно добилось по крайней мере частичного успеха", – сказал американский военачальник.

Как он выразился, украинцы "уже прошли несколько этих линий [обороны], и у них еще есть время [до того, когда начнет мешать ухудшение погодных условий]".

"Посмотрим, как все пойдет", – добавил он.

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По оценке Милли, украинские воины "довольно последовательно" ведут контрнаступление, и оно, "хотя и медленное, более медленное, чем ожидалось, [продвигается] неуклонно".

"Есть устойчивый прогресс. Как я и говорил месяцы назад, это будет долго, тяжело и кроваво из-за природы этого конкретного боя, типа обороны, которую выстроили россияне, и возможностей украинцев", – сказал генерал армии США.

Євген Пилипенко
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