Некоторые говорят, что контрнаступление провалилось. Нет, не провалилось – генерал Милли
У Сил обороны Украины даже после изнурительной летней кампании "осталось много военной мощи": войска "не потрачены", а контрнаступление "не провалилось". Об этом в интервью Фариду Закарии на канале CNN заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
"Знаю, есть некоторые комментарии, что "наступление провалилось". Оно не провалилось. Оно добилось по крайней мере частичного успеха", – сказал американский военачальник.
Как он выразился, украинцы "уже прошли несколько этих линий [обороны], и у них еще есть время [до того, когда начнет мешать ухудшение погодных условий]".
"Посмотрим, как все пойдет", – добавил он.
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По оценке Милли, украинские воины "довольно последовательно" ведут контрнаступление, и оно, "хотя и медленное, более медленное, чем ожидалось, [продвигается] неуклонно".
"Есть устойчивый прогресс. Как я и говорил месяцы назад, это будет долго, тяжело и кроваво из-за природы этого конкретного боя, типа обороны, которую выстроили россияне, и возможностей украинцев", – сказал генерал армии США.
- Милли считает, что "очень много времени" уйдет на полную деоккупацию Украины, однако генерал в отставке Ходжес говорит: "Необязательно выбивать всех 200 000 россиян".
- На вопрос о боевых действиях осенью, зимой и весной президент Зеленский заявил, что "не дадим Путину передышки, а где не проедем – там полетим дронами".
- По его словам, он знает, где ВСУ намерены прорвать линию обороны россиян – "и мощно прорвать".
- Ранее президент заявил, что "не будет счастливого конца войны".
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