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Новини | Зеленський: ЗСУ звільнять Бахмут та ще два міста. Не називатиму їх, але є чіткий план

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 09:20
Зеленський: ЗСУ звільнять Бахмут та ще два міста. Не називатиму їх, але є чіткий план - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України збираються звільнити Бахмут та ще два міста. Про це він повідомив під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні, цитує його CNN. 

За його словами, Україна має намір деокупувати Бахмут.
"Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста. Я не скажу вам, які міста, вибачте. Отже, у нас є план. Дуже, дуже докладний план", — заявив глава держави.
15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку. Вже 17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.
  • 18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.
  • Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.
  • Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Оріхівському напрямку — відео.

Читайте також: ЗСУ: Траса Бахмут-Горлівка під вогневим контролем. Наші втрати в сім-вісім разів менші

Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнаДонбаснаступбахмут
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