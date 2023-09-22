Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України збираються звільнити Бахмут та ще два міста. Про це він повідомив під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні, цитує його CNN.

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За його словами, Україна має намір деокупувати Бахмут.

"Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста. Я не скажу вам, які міста, вибачте. Отже, у нас є план. Дуже, дуже докладний план", — заявив глава держави.

15 вересня Генштаб повідомив , що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку. Вже 17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.

18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.

Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.

Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Оріхівському напрямку — відео.

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