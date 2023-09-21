ЗСУ: Траса Бахмут-Горлівка під вогневим контролем. Наші втрати усемеро-увосьмеро менші

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що Збройні Сили України взяли під вогневий контроль трасу Бахмут-Горлівка. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, Сили оборони продовжують атакувати на південному фланзі Бахмута, є успіхи в районах Кліщіївки, Одрадівки та Курдюмівки.

Він зазначив, що від Бахмута до Кліщіївки — 7 кілометрів, а витіснення окупантів із цього флангу дає змогу бити по логістиці ворога.

"Вихід на Андріївку та Кліщіївку дає нам можливість ближче підійти до траси Бахмут — Горлівка, яка вже перебуває під вогневим контролем. Туди вже дістають і міномети, і протитанкові розрахунки. Постачання РФ на цьому напрямі вже ускладнилося й ускладнюватиметься надалі", — сказав Євлаш.

Також він підкреслив, що попри перевагу в повітрі, росіяни несуть усемеро-увосьмеро більше втрат в обороні.

15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.

17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.

Це у вечірньому відеозверненні підтвердив президент Зеленський.

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