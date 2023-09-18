RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Кліщіївка. Відео боїв від бригади "Лють" — з дрона та від першої особи, "бонус" з полоненими

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 12:31
Кліщіївка. Відео боїв від бригади
Бої у Кліщіївці (Фото: скриншот з відео)

У Національній поліції опублікували відео боїв за Кліщіївку очима штурмової бригади "Лють", селище було звільнене 17 вересня після кількох місяців запеклих боїв.

На записі можна побачити штурм селища з дронів та знищення техніки, а також особового складу росіян.

Також є зйомка штурмів від першої особи з боку бійців.

Наприкінці відео є "приємний" бонус із полоненими росіянами, які ображають диктатора Володимира Путіна та кажуть гасло "Слава Україні! Героям слава!".

Увага! На відео є ненормативна лексика та кадри насильства.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.
  • 17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.
  • Це у вечірньому відеозверненні підтвердив президент Зеленський.

Дивіться також: Вирви та руїни: Андріївка та Кліщіївка після звільнення від рашистів – відео

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбаснаступбахмутКліщіївка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 