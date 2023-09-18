Кліщіївка. Відео боїв від бригади "Лють" — з дрона та від першої особи, "бонус" з полоненими

У Національній поліції опублікували відео боїв за Кліщіївку очима штурмової бригади "Лють", селище було звільнене 17 вересня після кількох місяців запеклих боїв.

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На записі можна побачити штурм селища з дронів та знищення техніки, а також особового складу росіян.

Також є зйомка штурмів від першої особи з боку бійців.

Наприкінці відео є "приємний" бонус із полоненими росіянами, які ображають диктатора Володимира Путіна та кажуть гасло "Слава Україні! Героям слава!".

Увага! На відео є ненормативна лексика та кадри насильства.

15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.

17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.

Це у вечірньому відеозверненні підтвердив президент Зеленський.

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