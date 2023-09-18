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Клещиевка. Видео боев от бригады "Лють" — с дрона и от первого лица, "бонус" с пленными

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 12:31
Клещиевка. Видео боев от бригады
Бои в Клещиевке (Фото: скриншот с видео)

В Национальной полиции опубликовали видео боев за Клещиевку глазами штурмовой бригады "Лють", село было освобождено 17 сентября после нескольких месяцев ожесточенных боев. 

На записи можно увидеть штурм поселка с дронов и уничтожение техники, а также личного состава россиян.

Также есть съемка штурмов от первого лица со стороны бойцов. 

В конце видео есть "приятный" бонус с пленными россиянами, которые оскорбляют диктатора Владимира Путина и говорят лозунг "Слава Украине! Героям слава!". 

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика и кадры насилия. 

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.
  • 17 сентября 80 отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещиевку вблизи Андреевки.
  • Это в вечернем видеообращении подтвердил Зеленский.

Смотрите также: Воронки и руины: Андреевка и Клещиевка после освобождения от рашистов – видео

Дмитрий Гриниченко
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