Клещиевка. Видео боев от бригады "Лють" — с дрона и от первого лица, "бонус" с пленными
18.09.2023, 12:31
Бои в Клещиевке (Фото: скриншот с видео)
В Национальной полиции опубликовали видео боев за Клещиевку глазами штурмовой бригады "Лють", село было освобождено 17 сентября после нескольких месяцев ожесточенных боев.
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На записи можно увидеть штурм поселка с дронов и уничтожение техники, а также личного состава россиян.
Также есть съемка штурмов от первого лица со стороны бойцов.
В конце видео есть "приятный" бонус с пленными россиянами, которые оскорбляют диктатора Владимира Путина и говорят лозунг "Слава Украине! Героям слава!".
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика и кадры насилия.
- 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.
- 17 сентября 80 отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещиевку вблизи Андреевки.
- Это в вечернем видеообращении подтвердил Зеленский.
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