ВСУ: Трасса Бахмут-Горловка под огневым контролем. Наши потери в семь-восемь раз меньше

Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что Вооруженные Силы Украины взяли под огневой контроль трассу Бахмут-Горловка. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Силы обороны продолжают атаковать на южном фланге Бахмута, есть успехи в районах Клещеевки, Отрадовки и Курдюмовки.

Он отметил, что от Бахмута до Клещеевки — 7 км, а вытеснение оккупантов с этого фланга дает возможность бить по логистике врага.

"Выход на Андреевку и Клещеевку дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут — Горловка, которая уже находится под огневым контролем. Туда уже достают и минометы, и противотанковые расчеты. Поставки РФ на этом направлении уже усложнились и будут усложняться в дальнейшем", — сказал Евлаш.

Также он подчеркнул, что несмотря на превосходство в воздухе, россияне несут в семь-восемь раз большие потери в обороне.

15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.

17 сентября 80 отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещеевку вблизи Андреевки.

Это в вечернем видеообращении подтвердил президент Зеленский.

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