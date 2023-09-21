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ВСУ: Трасса Бахмут-Горловка под огневым контролем. Наши потери в семь-восемь раз меньше

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 13:13
ВСУ: Трасса Бахмут-Горловка под огневым контролем. Наши потери в семь-восемь раз меньше - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что Вооруженные Силы Украины взяли под огневой контроль трассу Бахмут-Горловка. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, Силы обороны продолжают атаковать на южном фланге Бахмута, есть успехи в районах Клещеевки, Отрадовки и Курдюмовки. 

Он отметил, что от Бахмута до Клещеевки — 7 км, а вытеснение оккупантов с этого фланга дает возможность бить по логистике врага. 

"Выход на Андреевку и Клещеевку дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут — Горловка, которая уже находится под огневым контролем. Туда уже достают и минометы, и противотанковые расчеты. Поставки РФ на этом направлении уже усложнились и будут усложняться в дальнейшем", — сказал Евлаш.

Также он подчеркнул, что несмотря на превосходство в воздухе, россияне несут в семь-восемь раз большие потери в обороне. 

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.
  • 17 сентября 80 отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещеевку вблизи Андреевки.
  • Это в вечернем видеообращении подтвердил президент Зеленский.

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Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбасснаступлениебахмутГорловкаилья евлаш
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