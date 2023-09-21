ВСУ: Трасса Бахмут-Горловка под огневым контролем. Наши потери в семь-восемь раз меньше
Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что Вооруженные Силы Украины взяли под огневой контроль трассу Бахмут-Горловка. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что от Бахмута до Клещеевки — 7 км, а вытеснение оккупантов с этого фланга дает возможность бить по логистике врага.
"Выход на Андреевку и Клещеевку дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут — Горловка, которая уже находится под огневым контролем. Туда уже достают и минометы, и противотанковые расчеты. Поставки РФ на этом направлении уже усложнились и будут усложняться в дальнейшем", — сказал Евлаш.
Также он подчеркнул, что несмотря на превосходство в воздухе, россияне несут в семь-восемь раз большие потери в обороне.
- 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.
- 17 сентября 80 отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещеевку вблизи Андреевки.
- Это в вечернем видеообращении подтвердил президент Зеленский.
Смотрите также: Клещеевка. Видео боев от бригады "Лють" — с дрона и от первого лица, "бонус" с пленными
Комментарии