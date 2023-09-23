Командир з-під Бахмута: Українська важка артилерія завдає пекла окупантам

Українські командири повідомили, що використання наданого Заходом важкого озброєння у запеклій битві на околицях тимчасово окупованого Бахмута завдає значної шкоди лініям загарбників, розповідається у матеріалі Reuters.

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У матеріалі йдеться, що підбадьорені після звільнення Кліщіївки українські війська високо оцінили гаубиці калібру 155-мм як ключове обладнання, яке надають США та їх союзники по НАТО.

Командир підрозділу Олександр повідомив журналістам, що ЗСУ "дуже покладаються" на важку артилерію, включно з самохідними артилерійськими установками Krab польського виробництва та М109 американського виробництва.

"Навіть одна гармата може повністю переломити ситуацію. Однією такою гарматою можна зупинити атаку. Головне — цілитися куди потрібно. Вони [росіяни] ненавидять нашу техніку. Це те, що ми отримуємо з наших перехоплень. Ми чуємо, що ми продовжуємо завдавати їм пекло, і вони продовжують дивуватися, скільки у нас залишилося боєприпасів", – сказав військовий.

30-річний Олександр описав звільнену Кліщіївку як "одне з місць, за які вони [росіяни] трималися".

"Подивимося, що буде далі. Будемо розвивати свій успіх", – сказав він.

Українські командири описали звільнення Кліщіївки та сусідньої Андріївки як сходинку до повернення Бахмута, який був захоплений росіянами після кількох місяців найзапекліших боїв у російсько-українській війні, пише Reutrs.

15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.

17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.

21 вересня речник Східного угруповання військ повідомив, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут-Горлівка.

22 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ збираються звільнити Бахмут та ще два міста.

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