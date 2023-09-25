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Одесса. РФ ударила по городу дронами и двумя типами ракет, есть прилеты, ранена женщина

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 06:36
Одесса. РФ ударила по городу дронами и двумя типами ракет, есть прилеты, ранена женщина - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты ударили по Одессе дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя типами ракет в ночь на 25 сентября. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, под ударом оказалась припортовая инфраструктура, начался пожар в нежилой высотке, его быстро потушили. 

Также есть разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района. 

В областном центре из-за взрывной волны пострадала женщина, она получила травмы осколками, ее госпитализировали. 

Работают правоохранительные органы. 

  • Вечером 21 сентября Россия также атаковала Одесскую область "Ониксами": было попадание в объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
  • Ночью 23 сентября атака по области повторилась: две ракеты попали в рекреационную зону под Одессой.

Читайте также: По Одессе россияне ударили ракетами и дронами. Есть прилет, горит крупное здание у моря

Дмитрий Гриниченко
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