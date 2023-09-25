Одесса. РФ ударила по городу дронами и двумя типами ракет, есть прилеты, ранена женщина

Российские оккупанты ударили по Одессе дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя типами ракет в ночь на 25 сентября. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, под ударом оказалась припортовая инфраструктура, начался пожар в нежилой высотке, его быстро потушили.

Также есть разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

В областном центре из-за взрывной волны пострадала женщина, она получила травмы осколками, ее госпитализировали.

Работают правоохранительные органы.

Утром 20 сентября 2023 года был нанесен удар по командному пункту ЧФ РФ в Крыму: он "разбит ракетами, точно попавшими в цель".

Ночью 21 сентября Украина нанесла масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки".

Вечером 21 сентября Россия также атаковала Одесскую область "Ониксами": было попадание в объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Ночью 23 сентября атака по области повторилась: две ракеты попали в рекреационную зону под Одессой.

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