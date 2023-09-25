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ВСУ: РФ выпустила по Одессе 19 "шахедов", 12 "Калибров" и два "Оникса". Прилет в морвокзал

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 07:31
ВСУ: РФ выпустила по Одессе 19
Морвокзал Одессы (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты в ночь на 25 сентября выпустили по Одессе 19 дронов-камикадзе Shahed-136, 12 крылатых ракет "Калибр" и две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Военные заявляют, что "Калибры" летели по сложным траекториям в разных областях, для атаки с моря была дополнительно привлечена подводная лодка из Новороссийска. 

Силы противовоздушной обороны сбили все беспилотники и 11 "Калибров" в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. 

Есть прилеты в припортовую инфраструктуру, поврежден морской вокзал в Одессе, был пожар в здании привокзального отеля, который не работает несколько лет.

Ракеты "Оникс" разрушили зернохранилища, люди не пострадали. В пригороде Одессы из-за падения обломков повреждены складские помещения и частный дом, было возгорание. 

  • Вечером 21 сентября Россия также атаковала Одесскую область "Ониксами": было попадание в объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
  • Ночью 23 сентября атака по области повторилась: две ракеты попали в рекреационную зону под Одессой.

Читайте также: По Одессе россияне ударили ракетами и дронами. Есть прилет, горит большое здание у моря

Дмитрий Гриниченко
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