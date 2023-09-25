ВСУ: РФ выпустила по Одессе 19 "шахедов", 12 "Калибров" и два "Оникса". Прилет в морвокзал

Российские оккупанты в ночь на 25 сентября выпустили по Одессе 19 дронов-камикадзе Shahed-136, 12 крылатых ракет "Калибр" и две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Военные заявляют, что "Калибры" летели по сложным траекториям в разных областях, для атаки с моря была дополнительно привлечена подводная лодка из Новороссийска.

Силы противовоздушной обороны сбили все беспилотники и 11 "Калибров" в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Есть прилеты в припортовую инфраструктуру, поврежден морской вокзал в Одессе, был пожар в здании привокзального отеля, который не работает несколько лет.

Ракеты "Оникс" разрушили зернохранилища, люди не пострадали. В пригороде Одессы из-за падения обломков повреждены складские помещения и частный дом, было возгорание.

Утром 20 сентября 2023 года был нанесен удар по командному пункту ЧФ РФ в Крыму: он "разбит ракетами, точно попавшими в цель".

Ночью 21 сентября Украина нанесла масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки".

Вечером 21 сентября Россия также атаковала Одесскую область "Ониксами": было попадание в объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Ночью 23 сентября атака по области повторилась: две ракеты попали в рекреационную зону под Одессой.

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