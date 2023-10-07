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Країна-терорист Росія вночі 7 жовтня здійснила ракетну атаку по Одеській області надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Є влучання у пансіонат та зерносховище, пошкодження будинків та автівок, повідомили в Оперативному командуванні "Південь". Глава Одеської ОВА повідомив про чотирьох постраждалих людей, поранених уламками скла.

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Повітряна тривога в Одесі тривала з 2:00 до 2:20. Повітряні сили повідомляли, що її оголошували через загрозу балістичного озброєння.

Ракети були випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" У тимчасово окупованому Криму, зазначають військові.

Відбулось влучання в будівлю пансіонату у рекреаційній зоні та в зерносховище припортової інфраструктури, повідомляє ОК "Південь".

Уламки ракет та вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі, також пошкоджено декілька багатоквартирних будинків, повідомляють у ЗСУ.

ОНОВЛЕНО о 7:07. Глава Одеської ОВА повідомив, що внаслідок атаки постраждало чотири людини: вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Військові публікують фото наслідків атаки:

ДОВІДКА. П-800 "Онікс" – радянська/російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії для ураження надводних військово-морських угруповань, поодиноких кораблів і наземної інфраструктури в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Двигун працює на авіагасі. Довжина ракети від 6,1 до 8 м, діаметр – 67 см, маса на старті – 3 т. Дальність – 300-800 км. Максимальна швидкість – майже 900 м/с. Висота польоту на маршовій ділянці – до 14 км, на кінцевій – 10-15 м. Маса бойової частини – від 200 до 300 кг.

В ніч проти 25 вересня Росія запустила по Україні 12 крилатих ракет типу "Калібр", дві надзвукові протикорабельні ракети П-800 "Онікс" та 19 російсько-іранських дронів-камікадзе Shahed.

Тоді українська протиповітряна оборона збила майже всі цілі. Загарбники поцілили в Одесі у припортову інфраструктуру, пошкоджено морський вокзал в Одесі, була пожежа в привокзальному готелі, який не працює кілька років.

Речник Повітряних сил пояснив, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки у Криму.

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