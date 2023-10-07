Новини | Росія вдарила ракетами "Онікс" по пансіонату та зерносховищу на Одещині – фото
Країна-терорист Росія вночі 7 жовтня здійснила ракетну атаку по Одеській області надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Є влучання у пансіонат та зерносховище, пошкодження будинків та автівок, повідомили в Оперативному командуванні "Південь". Глава Одеської ОВА повідомив про чотирьох постраждалих людей, поранених уламками скла.
Повітряна тривога в Одесі тривала з 2:00 до 2:20. Повітряні сили повідомляли, що її оголошували через загрозу балістичного озброєння.
Ракети були випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" У тимчасово окупованому Криму, зазначають військові.
Відбулось влучання в будівлю пансіонату у рекреаційній зоні та в зерносховище припортової інфраструктури, повідомляє ОК "Південь".
Уламки ракет та вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі, також пошкоджено декілька багатоквартирних будинків, повідомляють у ЗСУ.
ОНОВЛЕНО о 7:07. Глава Одеської ОВА повідомив, що внаслідок атаки постраждало чотири людини: вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога.
Військові публікують фото наслідків атаки:
- В ніч проти 25 вересня Росія запустила по Україні 12 крилатих ракет типу "Калібр", дві надзвукові протикорабельні ракети П-800 "Онікс" та 19 російсько-іранських дронів-камікадзе Shahed.
- Тоді українська протиповітряна оборона збила майже всі цілі. Загарбники поцілили в Одесі у припортову інфраструктуру, пошкоджено морський вокзал в Одесі, була пожежа в привокзальному готелі, який не працює кілька років.
- Речник Повітряних сил пояснив, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки у Криму.
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