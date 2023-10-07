Сили оборони знищили 610 окупантів, 43 одиниці бронетехніки та 22 артсистеми – Генштаб
Впродовж доби Сили оборони ліквідували 610 російських загарбників, знищили 23 танки, 22 артилерійські системи та 20 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 7 жовтня 2023 року орієнтовно склали:
– особового складу – близько 281 700 (+610) осіб;
– танків – 4800 (+23);
– бойових броньованих машин – 9102 (+20);
– артилерійських систем – 6688 (+22);
– РСЗВ – 808 (+2);
– засобів ППО – 541 (+1);
– літаків – 315 (+0);
– гелікоптерів – 316 (+0);
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5185 (+27);
– крилатих ракет – 1530 (+0);
– кораблів / катерів – 20 (+0);
– підводних човнів – 1 (+0);
– автомобільної техніки та автоцистерн – 9073 (+58);
– спеціальної техніки – 956 (+5).
- Генштаб повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, відбили атаки окупантів на шести напрямках.
- Країна-терорист РФ вночі 7 жовтня здійснила ракетну атаку по Одеській області надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Є влучання у пансіонат та зерносховище, пошкодження будинків та автівок, повідомили в ОК "Південь". Глава ОВА повідомив про чотирьох постраждалих осіб.
- ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.
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