Сили оборони знищили 610 окупантів, 43 одиниці бронетехніки та 22 артсистеми – Генштаб

Впродовж доби Сили оборони ліквідували 610 російських загарбників, знищили 23 танки, 22 артилерійські системи та 20 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 7 жовтня 2023 року орієнтовно склали:

– особового складу – близько 281 700 (+610) осіб;

– танків – 4800 (+23);

– бойових броньованих машин – 9102 (+20);

– артилерійських систем – 6688 (+22);

– РСЗВ – 808 (+2);

– засобів ППО – 541 (+1);

– літаків – 315 (+0);

– гелікоптерів – 316 (+0);

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5185 (+27);

– крилатих ракет – 1530 (+0);

– кораблів / катерів – 20 (+0);

– підводних човнів – 1 (+0);

– автомобільної техніки та автоцистерн – 9073 (+58);

– спеціальної техніки – 956 (+5).

Генштаб повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, відбили атаки окупантів на шести напрямках.

Країна-терорист РФ вночі 7 жовтня здійснила ракетну атаку по Одеській області надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Є влучання у пансіонат та зерносховище, пошкодження будинків та автівок, повідомили в ОК "Південь". Глава ОВА повідомив про чотирьох постраждалих осіб.

ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.

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