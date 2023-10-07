Генштаб: Сили оборони мають успіхи під Мелітополем та Бахмутом – мапа бойових дій

Сили оборони мають частковий успіх на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, відбили атаки окупантів на шести напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Впродовж минулої доби відбулося 34 бойові зіткнення.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальну операцію, де мають частковий успіх північніше Копані та північніше Новопрокопівки. Також українські захисники стримують окупантів в районі північно-східніше Новопрокопівки.

На Бахмутському напрямку під час ведення наступальних (штурмових) дій українські захисники мали частковий успіх східніше Андріївки Донецької області.

Сили оборони завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога, пише Генштаб.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно вражають тили противника.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки загарбників в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили п'ять атак окупантів східніше Макіївки Луганської області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни здійснили понад 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаки загарбників біля Вугледара, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах загарбників.

Підрозділи українських ракетних військ уразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, шість артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Країна-терорист РФ вночі 7 жовтня здійснила ракетну атаку по Одеській області надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Є влучання у пансіонат та зерносховище, пошкодження будинків та автівок, повідомили в ОК "Південь". Глава ОВА повідомив про чотирьох постраждалих осіб.

5 жовтня головнокомандувач Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали штаб командування оперативно-стратегічними групами військ на південному фронті.

ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.

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