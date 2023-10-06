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Залужний та начальник Генштабу поїхали на південний фронт, скоригували план дій ЗСУ – відео видео

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06.10.2023, 14:26
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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала відвідали вчора штаб командування оперативно-стратегічними групами військ на південному фронті. Про це розповів у Telegram сам головком.

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Судячи з ролика, поїздку військове командування здійснило 5 жовтня.

Зустрічав воєначальників командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Провели роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в рамках оборонних та наступальних операцій. Проаналізували ймовірні загрози з боку супротивника та визначили подальші дії з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки на фронті", – розповів головком.

Залужний подякував "кожному, хто в бою за Україну".

  • 3 жовтня 2023 року Тарнавський повідомив, як робить це раз на кілька днів, що у Сил оборони "є просування" на південному напрямку.
  • ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявили в ГШ.
  • На мелітопольському напрямі росіяни вже почали кидати на штурми свою "еліту" – десантників, повідомили у ЗСУ.
Євген Пилипенко
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війнаВалерій ЗалужнийСергій Шапталапівденний фронт
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