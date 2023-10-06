Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала відвідали вчора штаб командування оперативно-стратегічними групами військ на південному фронті. Про це розповів у Telegram сам головком.

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Судячи з ролика, поїздку військове командування здійснило 5 жовтня.

Зустрічав воєначальників командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Провели роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в рамках оборонних та наступальних операцій. Проаналізували ймовірні загрози з боку супротивника та визначили подальші дії з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки на фронті", – розповів головком.

Залужний подякував "кожному, хто в бою за Україну".

3 жовтня 2023 року Тарнавський повідомив, як робить це раз на кілька днів, що у Сил оборони "є просування" на південному напрямку.

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