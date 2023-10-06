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Залужный и начальник Генштаба поехали на южный фронт, скорректировали план действий: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 14:26
Скриншот
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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала посетили вчера штаб командования оперативно-стратегическими группами войск на южном фронте. Об этом рассказал в Telegram сам главком.

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Судя по ролику, поездку военное командование совершило 5 октября.

Встречал военачальников командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Провели работу в группировках войск, выполняющих задачи в рамках оборонных и наступательных операций. Проанализировали вероятные угрозы со стороны противника и определили дальнейшие действия с учетом постоянного изменения оперативной обстановки на фронте", – рассказал главком.

Залужный поблагодарил "каждого, кто в бою за Украину".

  • 3 октября 2023 года Тарнавский сообщил, как делает это раз в несколько дней, что у Сил обороны "есть продвижение" на южном направлении.
  • ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", не дающий россиянам возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу, заявили в ГШ.
  • На мелитопольском направлении россияне уже начали бросать на штурмы свою "элиту" — десантников, сообщили в ВСУ.
Євген Пилипенко
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войнаВалерий ЗалужныйСергей Шапталаюжный фронт
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