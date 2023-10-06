Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала посетили вчера штаб командования оперативно-стратегическими группами войск на южном фронте. Об этом рассказал в Telegram сам главком.

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Судя по ролику, поездку военное командование совершило 5 октября.

Встречал военачальников командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Провели работу в группировках войск, выполняющих задачи в рамках оборонных и наступательных операций. Проанализировали вероятные угрозы со стороны противника и определили дальнейшие действия с учетом постоянного изменения оперативной обстановки на фронте", – рассказал главком.

Залужный поблагодарил "каждого, кто в бою за Украину".

3 октября 2023 года Тарнавский сообщил, как делает это раз в несколько дней, что у Сил обороны "есть продвижение" на южном направлении.

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