ЗСУ знищили високовартісний РЕБ "Житель" на півдні – Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони знищили високовартісну російську станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель", загалом знищено 44 одиниці техніки окупантів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За його словами знищено 44 одиниці техніки загарбників, зокрема: чотири танки, 12 бойових бронемашин, шість артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, дев'ять безпілотників, 10 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Також знищено 2 склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт ворога.

За добу окупанти втратили 323 особи, зокрема, двоє загарбників здалися у полон, зазначив командувач.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони напрямку виконали 1270 вогневих завдань, написав Тарнавський.

Впродовж доби росіяни завдали 13 авіаційних ударів, провели 24 бойових зіткнення та здійснили 915 артилерійських обстрілів, повідомив він.

У червні на Таврійському напрямку також знищили РЕБ "Житель".

ДОВІДКА.



Р-330Ж "Житель" — створена російський підприємством "ПРОТЕК" автоматизована станція постановки перешкод, прийнята на озброєння армією окупантів.



Окупанти заявляють, що система здатна на:



→ автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот; Р-330Ж "Житель" — створена російський підприємством "ПРОТЕК" автоматизована станція постановки перешкод, прийнята на озброєння армією окупантів.Окупанти заявляють, що система здатна на:→ автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот; → постановка радіоперешкод наземним станціям і системам супутникового зв'язку "ІНМАРСАТ" і "Іридіум", навігаційній апаратурі "NAVSTAR" (GPS) та базовим станціям GSM-900/1800; → автоматизоване ведення телекодового обміну для синхронного пеленгування джерел радіовипромінювання; → автоматизоване ведення обміну інформацією з керівним пунктом управління; → автоматичне тестування апаратури та виявлення несправностей; → ведення картографічних даних з відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання.

3 жовтня Тарнавський повідомив, що у Сил оборони є просування на Таврійському напрямку.

Збройні Сили України створили далекобійний "вогневий кулак", який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу, заявив начальник Головного управління ракетних військ та артилерії Генштабу.

На Мелітопольському напрямку росіяни вже почали кидати на штурми свою "еліту" – десантників, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

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