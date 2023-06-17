Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку, росіяни зазнають втрат – командувач

Сили оборони успішно просуваються на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський.

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"Таврійський напрямок. Активна робота Сил оборони триває. Є успіхи та просування наших сил", – написав Тарнавський.

Командувач повідомив, що підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби виконали 1794 вогневих завдань.

Втрати росіян убитими та пораненими становили понад п'ять рот.

Кількісний склад роти різний залежно від роду військ. Наприклад, мотострілецька рота російської армії складається зі 110 осіб, десантно-штурмова – з 75, а у танковій – від 30 до 40 військових.

За даними Тарнавського, минулої доби на Таврійському напрямку знищено або пошкоджено 88 одиниць військової техніки противника.

Зокрема гелікоптер Ка-52, 11 танків, 20 одиниць БМП, два БТР, три гаубиці 2А65 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", БпЛА Zala, БпЛА Shahed-136, БпЛА "Орлан-10", РСЗВ БМ-21 "Град", РЕБ "Житель", чотири САУ "Акація", САУ "Гвоздика", система залпового вогню "Солнцепек".

Також було знищено п'ять місць зберігання боєприпасів противника.

Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках.

Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.

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