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Новини | Удар РФ по Харкову. Кількість постраждалих збільшилася, з'явилися відео та фото теракту видео

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 09:30
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Країна-терорист Росія завдала удару по Харкову, загинула дитина, є постраждалі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Відео опублікував телеканал Freedom.

"Черговий прицільний удар Росії по цивільних людях. Під руїнами виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. Двоє людей врятували співробітники ДСНС", – написав Клименко.

Глава ОВА повідомив, що серед постраждалих – 11-місячна дитина. 

Унаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки та зруйновано триповерховий житловий дім, зазначив глава МВС.

Також виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів, її ліквідували рятувальники.

ОНОВЛЕНО. Глава ОВА повідомив, що внаслідок атаки постраждали 23 людини. Тривають роботи з розбору завалів.

"Сьогодні вранці ворог завдав 2 ракетні удари, попередньо ракетами типу "Іскандер", по Харкову. Одна з ракет влучила у проїжджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна. Друга ракета влучила у 3-поверховий житловий будинок, сталася пожежа", – написав він.

Клименко опублікував фото з наслідками удару:

Місцеві мешканці публікують ще відео:

  • Вранці 6 жовтня близько 06:47 у Харкові було чути вибух, росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.
  • Глава ОВА повідомив про прильоти у Київському та Основ'янському районах Харкова.
  • 5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинула 51 особа, серед яких є й дитина. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.
Артем Джеріпа
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війнаХарківатака
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