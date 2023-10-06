У Харкові пролунали вибухи. Росіяни вдарили по центру міста, є поранені

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У Харкові рано-вранці 6 жовтня пролунали вибухи, росіяни завдають ударів по місту. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Близько 06:47 у Харкові було чути вибух.

За словами Синєгубова, окупанти обстрілюють обласний центр і регіон — чиновник закликав мешканців бути в укриттях.

Міський голова Ігор Терехов написав, що є інформація про удар по центру міста.

Після вибухів у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Найімовірніше, загарбники вдарили балістичними ракетами.

ОНОВЛЕНО о 07:24. Синєгубов пише про прильоти у Київському та Основ'янському районах Харкова. Три людини отримали поранення, їхній стан легкий. Екстрені служби працюють на місцях, пошкоджено машини та будівлі.

5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинула 51 особа, серед яких є і дитина. Ще семеро людей поранено, розбір завалів триває.

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що у селі фактично на момент обстрілу мешкало близько 100 осіб. Він також уточнив, що місцеві жителі перебували на поминках загиблого військового.

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