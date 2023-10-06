RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Харкові пролунали вибухи. Росіяни вдарили по центру міста, є поранені

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 06:56
У Харкові пролунали вибухи. Росіяни вдарили по центру міста, є поранені - Фото
Харків (Фото: скриншот з відео)
оновлено

У Харкові рано-вранці 6 жовтня пролунали вибухи, росіяни завдають ударів по місту. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Близько 06:47 у Харкові було чути вибух.

За словами Синєгубова, окупанти обстрілюють обласний центр і регіон — чиновник закликав мешканців бути в укриттях.

Міський голова Ігор Терехов написав, що є інформація про удар по центру міста.

Після вибухів у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Найімовірніше, загарбники вдарили балістичними ракетами.

ОНОВЛЕНО о 07:24. Синєгубов пише про прильоти у Київському та Основ'янському районах Харкова. Три людини отримали поранення, їхній стан легкий. Екстрені служби працюють на місцях, пошкоджено машини та будівлі.

  • 5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинула 51 особа, серед яких є і дитина. Ще семеро людей поранено, розбір завалів триває.
  • Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що у селі фактично на момент обстрілу мешкало близько 100 осіб. Він також уточнив, що місцеві жителі перебували на поминках загиблого військового.
  • Президент Зеленський про удар по Грозі: На жаль, лише ЗРК Patriot може захистити українців.

Дивіться також: РФ одним ударом вбила 15% жителів Грози, скоригувати його міг місцевий: подробиці

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаХарківобстрілиігор тереховолег Синєгубовракетний удар
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 