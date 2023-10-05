Зеленський про удар по Грозі: На жаль, тільки ЗРК Patriot може захистити українців

Президент Володимир Зеленський, коментуючи на пресконференції удар російських терористів по селу Гроза на Харківщині, заявив, що тільки зенітно-ракетні комплекси Patriot здатні захистити українців від подібних атак.

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Главу держави запитали, яке озброєння необхідне Україні для того, аби захиститися від терору, подібного до того, що сьогодні Росія вчинила у селі Гроза.

На думку Зеленського, "зараз, особливо у період зими, неможливо захиститись чимось, окрім протиповітряної оборони".

Він заявив, що на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді обговорював із західними партнерами саме посилення української системи ППО.

Попри те, що західні лідери погодились допомогти в цьому Україні, їй понад усе потрібні саме пускові установки Patriot. На думку Зеленського, тільки вони здатні захистити українців від "жахливих атак" Росії.

"Я вважаю, що це єдина на сьогодні система, при всій повазі до всіх партнерів, яка може протистояти таким загрозам, таким масовим вбивствам. Patriot на своєму шляху прибирає будь-які ракети російського злодія", – сказав Зеленський.

За підсумками зустрічі з прем'єром Іспанії Педро Санчесом, Україна отримає шість пускових установок для ЗРК Hawk, а канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв додаткову систему Patriot.

5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. Внаслідок цього загинула 51 людина, серед яких є й дитина. Ще семеро людей поранено, розбір завалів триває.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі телемарафону повідомив, що у селі фактично на момент обстрілу проживало близько 100 осіб. Він також уточнив, що місцеві перебували на поминках загиблого військового.

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