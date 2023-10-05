Зеленский об ударе по Грозе: К сожалению, только ЗРК Patriot может защитить украинцев

Президент Владимир Зеленский, комментируя на пресс-конференции удар российских террористов по селу Гроза в Харьковской области, заявил, что только зенитно-ракетные комплексы Patriot способны защитить украинцев от подобных атак.

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Главу государства спросили, какое вооружение необходимо Украине для того, чтобы защититься от террора, подобного тому, что сегодня Россия совершила в селе Гроза.

По мнению Зеленского, "сейчас, особенно в период зимы, невозможно защититься чем-либо, кроме противовоздушной обороны".

Он заявил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде обсуждал с западными партнерами именно усиление украинской системы ПВО.

Несмотря на то, что западные лидеры согласились помочь в этой Украине, ей больше всего нужны именно пусковые установки Patriot. По мнению Зеленского, только они способны защитить украинцев от "ужасных атак" России.

"Я считаю, что это единственная на сегодня система, при всем уважении ко всем партнерам, которая может противостоять таким угрозам, таким массовым убийствам. Patriot на своем пути убирает любые ракеты российского вора", – сказал Зеленский.

По итогам встречи с премьером Испании Педро Санчесом Украина получит шесть пусковых установок для ЗРК Hawk, а канцлер Германии Олаф Шольц пообещал дополнительную систему Patriot.

5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Еще семь человек ранены, разбор завалов продолжается.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарафона сообщил, что в селе фактически на момент обстрела проживало около 100 человек. Он также уточнил, что местные жители находились на поминках погибшего военного.

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