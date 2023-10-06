В Харькове прогремели взрывы. Россияне ударили по центру города, есть раненые

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В Харькове рано утром 6 октября прогремели взрывы, россияне наносят удары по городу. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Около 06:47 в Харькове был слышен взрыв.

По словам Синегубова, оккупанты обстреливают областной центр и регион — чиновник призвал жителей быть в укрытиях.

Городской голова Игорь Терехов написал, что есть информация об ударе по центру города.

После взрывов в регионе объявили воздушную тревогу.

Скорее всего, захватчики ударили баллистическими ракетами.

ОБНОВЛЕНО в 07:24. Синегубов пишет о прилетах в Киевском и Основянском районах Харькова. Три человека получили ранения, их состояние легкое. Экстренные службы работают на местах, повреждены машины и здания.

5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Еще семь человек ранены, разбор завалов продолжается.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в селе фактически на момент обстрела проживало около 100 человек. Он также уточнил, что местные жители находились на поминках погибшего военного.

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