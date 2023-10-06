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Теракт у Грозі. Відео з наслідками російського удару видео

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 09:00
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5 жовтня російські терористи завдали ракетного удару по кафе-магазину у селі Гроза у Харківській області. Відео наслідків атаки опублікувала Харківська обласна прокуратура.

Російський удар стався близько 15:35.

Унаслідок атаки загинула 51 людина, серед них – шестирічна дитина, шість постраждалих, повідомив глава ОВА.

Він зазначив, що всі постраждалі – цивільні місцеві мешканці.

Речник Харківської облпрокуратури повідомив, що у селі фактично на момент обстрілу проживало близько 100 людей. Він уточнив, що місцеві мешканці перебували на поминках загиблого військового.

Цей ракетний удар став наймасованішим за кількістю втрат у Харківській області за весь час повномасштабної війни – загинуло 15% жителів села, повідомили у поліції області.

На відео зафільмовано руїни кафе-магазину та рятувальників, які розбирають завали.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що тільки зенітно-ракетні комплекси Patriot здатні захистити українців від подібних атак.
  • Вранці 6 жовтня росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.
  • Сили оборони знищили 25 з 33 російських дронів-камікадзе типу Shahed у ніч на 6 жовтня.
Артем Джеріпа
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війнаХарківгрозатеракт
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