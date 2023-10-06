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Теракт в Грозе. Видео с последствиями российского удара видео

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 09:00
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5 октября российские террористы нанесли ракетный удар по кафе-магазину в селе Гроза в Харьковской области. Видео последствий атаки опубликовала Харьковская областная прокуратура.

Российский удар произошел около 15:35.

В результате атаки погиб 51 человек, среди них – шестилетний ребенок, шесть пострадавших, сообщил глава ОВА.

Он отметил, что все пострадавшие – гражданские местные жители.

Спикер Харьковской облпрокуратуры сообщил, что в селе фактически на момент обстрела проживало около 100 человек. Он уточнил, что местные жители находились на поминках погибшего военного.

Этот ракетный удар стал самым массированным по количеству потерь в Харьковской области за все время полномасштабной войны – погибли 15% жителей села, сообщили в полиции области.

На видео сняты руины кафе-магазина и спасатели, которые разбирают завалы.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что только зенитно-ракетные комплексы Patriot способны защитить украинцев от подобных атак.
  • Утром 6 октября россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.
  • Силы обороны уничтожили 25 из 33 российских дронов-камикадзе типа Shahed в ночь на 6 октября.
Артём Джерипа
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войнатерактХарьковгроза
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