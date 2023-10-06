5 октября российские террористы нанесли ракетный удар по кафе-магазину в селе Гроза в Харьковской области. Видео последствий атаки опубликовала Харьковская областная прокуратура.
Российский удар произошел около 15:35.
В результате атаки погиб 51 человек, среди них – шестилетний ребенок, шесть пострадавших, сообщил глава ОВА.
Он отметил, что все пострадавшие – гражданские местные жители.
Спикер Харьковской облпрокуратуры сообщил, что в селе фактически на момент обстрела проживало около 100 человек. Он уточнил, что местные жители находились на поминках погибшего военного.
Этот ракетный удар стал самым массированным по количеству потерь в Харьковской области за все время полномасштабной войны – погибли 15% жителей села, сообщили в полиции области.
На видео сняты руины кафе-магазина и спасатели, которые разбирают завалы.
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