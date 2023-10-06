5 октября российские террористы нанесли ракетный удар по кафе-магазину в селе Гроза в Харьковской области. Видео последствий атаки опубликовала Харьковская областная прокуратура.

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Российский удар произошел около 15:35.

В результате атаки погиб 51 человек, среди них – шестилетний ребенок, шесть пострадавших, сообщил глава ОВА.

Он отметил, что все пострадавшие – гражданские местные жители.

Спикер Харьковской облпрокуратуры сообщил, что в селе фактически на момент обстрела проживало около 100 человек. Он уточнил, что местные жители находились на поминках погибшего военного.

Этот ракетный удар стал самым массированным по количеству потерь в Харьковской области за все время полномасштабной войны – погибли 15% жителей села, сообщили в полиции области.

На видео сняты руины кафе-магазина и спасатели, которые разбирают завалы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что только зенитно-ракетные комплексы Patriot способны защитить украинцев от подобных атак.

Утром 6 октября россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.

Силы обороны уничтожили 25 из 33 российских дронов-камикадзе типа Shahed в ночь на 6 октября.

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