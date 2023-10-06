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Уничтожено 25 из 33 дронов-камикадзе "шахед" над югом, центром и востоком – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 08:18
Уничтожено 25 из 33 дронов-камикадзе
Мобильная огневая группа работает по "шахеду" (Иллюстративный скриншот с видео)

Силы обороны уничтожили 25 из 33 российских дронов-камикадзе иранского производства типа Shahed в ночь на 6 октября. Об этом сообщают воздушные силы.

По их данным, оккупанты запустили беспилотники с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В общей сложности были зафиксированы пуски 33 "шахедов", следовавших несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей, пишут Воздушные силы.

"К отражению воздушной атаки [была] привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы", – отмечают в сообщении.

Было уничтожено 25 Shahed-131/136 силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны, сообщает ведомство.

В частности, дроны уничтожались в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей, заключают защитники.

  • Ночью 6 октября российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по порту в Измаильском районе.
  • Утром 6 октября россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.
  • Силы обороны уничтожили 24 из 29 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми оккупанты атаковали ночью 5 октября.

Читайте также: В ВСУ показали, как уничтожали "шахеды" в ночь на 5 октября – видео

Артём Джерипа
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