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В ВСУ показали, как уничтожали "шахеды" в ночь на 5 октября — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 15:36
Уничтожение "шахеда" комплексом С-125 (видео ВС ВСУ)
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Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал работу украинских зенитчиков против иранских дронов Shahed в ночь на 5 октября.

По его словам, на записи можно увидеть боевую работу подразделений оперативного командования "Юг".

На видео обнародована работа зенитно-ракетного комплекса С-125.

Олещук заявил, что в результате работы Воздушных сил было уничтожено 24 "шахеда" из 29 запущенных.

  • В ночь на 1 октября Россия атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed-136/131, были попадания в разных регионах.
  • Вечером 4 октября Россия атаковала Одесскую область группой дронов-камикадзе из акватории Черного моря. Через 20 минут после объявления воздушной тревоги раздались взрывы – местные власти заявили о работе противовоздушной обороны.
  • Ночью на 5 октября российские оккупанты совершили запуски ударных БпЛА. В результате атаки был поврежден инфраструктурный объект в Кировоградской области, после чего вспыхнул пожар. Информации о пострадавших нет.

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Калинин Артемий
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войнаНиколай ОлещукShahed-136дроны-камикадзевоздушные сили
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