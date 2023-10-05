Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал работу украинских зенитчиков против иранских дронов Shahed в ночь на 5 октября.

По его словам, на записи можно увидеть боевую работу подразделений оперативного командования "Юг".

На видео обнародована работа зенитно-ракетного комплекса С-125.

Олещук заявил, что в результате работы Воздушных сил было уничтожено 24 "шахеда" из 29 запущенных.

В ночь на 1 октября Россия атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed-136/131, были попадания в разных регионах.

Вечером 4 октября Россия атаковала Одесскую область группой дронов-камикадзе из акватории Черного моря. Через 20 минут после объявления воздушной тревоги раздались взрывы – местные власти заявили о работе противовоздушной обороны.

Ночью на 5 октября российские оккупанты совершили запуски ударных БпЛА. В результате атаки был поврежден инфраструктурный объект в Кировоградской области, после чего вспыхнул пожар. Информации о пострадавших нет.

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