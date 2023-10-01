Россия ночью совершила масштабную воздушную атаку, есть прилеты в разных регионах – фото

Россия в ночь на 1 октября атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed-136/131, рассказала в эфире единого телемарафона спикер сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Южные регионы снова оказались под атакой. [Произошла] дроновая атака смешанного типа, они пытались путать маршруты, максимально загружать системы противовоздушной обороны. В нашей зоне ответственности уничтожены по меньшей мере 15 таких ударных беспилотников, подавляющее большинство – в Одесской области", — сказала Гуменюк.

В Николаевской области "шахеды" попали в склад, в результате чего возник пожар.

По предварительной информации, пострадавших не было.

Также беспилотники атаковали центр Украины, сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец.

"Есть попадание по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно", – говорится в сообщении.

Там пострадал один человек, которому понадобилась госпитализация.

Также есть попадание по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге, говорится в сообщении Днепропетровской ОВА.

"Ночью враг атаковал Кривой Рог беспилотниками. К сожалению, были попадания по гражданской инфраструктуре. Есть разрушения. Возник пожар – спасатели огонь локализовали", — написал глава ОВА Сергей Лысак.

По Харькову ночью нанесли ракетные удары — там слышали по меньшей мере четыре взрыва.

В ночь на 30 сентября Россия атаковали Украину 40 "шахедами", из которых 30 удалось сбить.

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