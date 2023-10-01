RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Новини | Росія уночі здійснила масштабну повітряну атаку, є влучання в різних регіонах – фото

Этот материал также доступен на русском
01.10.2023, 07:39
Росія уночі здійснила масштабну повітряну атаку, є влучання в різних регіонах – фото - Фото
Фото: Ігор Табурець / Черкаська ОВА

Росія у ніч проти 1 жовтня атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, розказала в ефірі єдиного телемарафону речниця сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

За даними командування Повітряних сил, усього в ніч проти 1 жовтня 2023 року росіяни запустили 30 ударних безпілотників з трьох напрямків: Крим, Краснодарський край, Курськ. Збити вдалося 16 БПЛА.

"Південні регіони знову опинилися під атакою. [Сталася] дронова атака мішаного типу, вони намагалися плутати маршрути, максимально завантажувати системи протиповітряної оборони. В нашій зоні відповідальності знищено щонайменше 15 таких ударних безпілотників, переважна більшість – на Одещині", – сказала Гуменюк.

У Миколаївській області "шахеди" влучили у склад, внаслідок чого виникла пожежа.

За попередньою інформацією, постраждалих не було.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що "шахед" збили близько 1:15 неподалік від Снігурівки.

"Внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Окрім того, виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована", – йдеться в його Telegram-каналі.

Також безпілотники атакували центр Україниповідомив голова Черкаської обласної адміністрації Ігор Табурець.

"Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно", – йдеться в повідомленні.

Росія уночі здійснила масштабну повітряну атаку, є влучання в різних регіонах – фото

Там постраждала одна людина, якій знадобилась госпіталізація.

Також є влучання по цивільній інфраструктурі в Кривому Розі, йдеться в повідомленні Дніпропетровської ОВА.

"Вночі ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками. На жаль, сталися влучання по цивільній інфраструктурі. Є руйнування. Виникла пожежа – рятувальники вогонь локалізували", – написав голова ОВА Сергій Лисак.

По Харкову уночі завдали ракетних ударів — там чули щонайменше чотири вибухи.

За інформацією голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, близько першої години ночі росіяни випустили по місту три ракети – ймовірно, С-300. Вони влучили в цивільне підприємство, там виникла пожежа.

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
миколаївська областьодеська областьчеркаська областьІгор ТабурецьНаталія ГуменюкShahedшахеди
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 