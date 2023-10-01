Росія уночі здійснила масштабну повітряну атаку, є влучання в різних регіонах – фото

Росія у ніч проти 1 жовтня атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, розказала в ефірі єдиного телемарафону речниця сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

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За даними командування Повітряних сил, усього в ніч проти 1 жовтня 2023 року росіяни запустили 30 ударних безпілотників з трьох напрямків: Крим, Краснодарський край, Курськ. Збити вдалося 16 БПЛА.

"Південні регіони знову опинилися під атакою. [Сталася] дронова атака мішаного типу, вони намагалися плутати маршрути, максимально завантажувати системи протиповітряної оборони. В нашій зоні відповідальності знищено щонайменше 15 таких ударних безпілотників, переважна більшість – на Одещині", – сказала Гуменюк.

У Миколаївській області "шахеди" влучили у склад, внаслідок чого виникла пожежа.

За попередньою інформацією, постраждалих не було.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що "шахед" збили близько 1:15 неподалік від Снігурівки.

"Внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Окрім того, виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована", – йдеться в його Telegram-каналі.

Також безпілотники атакували центр України, повідомив голова Черкаської обласної адміністрації Ігор Табурець.

"Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно", – йдеться в повідомленні.

Там постраждала одна людина, якій знадобилась госпіталізація.

Також є влучання по цивільній інфраструктурі в Кривому Розі, йдеться в повідомленні Дніпропетровської ОВА.

"Вночі ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками. На жаль, сталися влучання по цивільній інфраструктурі. Є руйнування. Виникла пожежа – рятувальники вогонь локалізували", – написав голова ОВА Сергій Лисак.

По Харкову уночі завдали ракетних ударів — там чули щонайменше чотири вибухи.

За інформацією голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, близько першої години ночі росіяни випустили по місту три ракети – ймовірно, С-300. Вони влучили в цивільне підприємство, там виникла пожежа.

У ніч проти 30 вересня Росія атакували Україну 40 "шахедами", з яких 30 вдалося збити.

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