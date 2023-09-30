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Росія атакує "шахедами" Одеську область: лунають вибухи, працює ППО

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 23:49
Росія атакує
Робота по "шахедах" (Ілюстративний скриншот)

Пізно ввечері 30 вересня в Одесі звучать вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що декілька груп російських "шахедів" прямують з Чорного моря в напрямку Миколаївської та Одеської областей.

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Про рух дронів у Повітряних силах повідомили о 23:18. Приблизно в цей час одеські пабліки почали повідомляти про гучні вибухи.

Наближений до ЗСУ моніторинговий канал Николаевский Ванёк повідомив про роботу українських сил протиповітряної оборони: "Одеса – працюють дружні організми, працюють успішно".

О 23:31 Сили оборони півдня України підтвердили, що триває атака ударних БпЛА по Одещині – місцеві можуть чути звуки бойової роботи у відповідь.

О 23:54 Суспільне повідомило про повторні вибухи в Одесі.

  • В ніч проти 30 вересня росіяни влаштували чергову атаку "шахедами". ППО збила 30 дронів-камікадзе Shahed-136.
Оксана Житнюк
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