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Новини | Росія атакує "шахедами", тривога по областях

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 23:00
Росія атакує
Мобільна вогнева група працює по "шахеду" (Ілюстративний скриншот з відео)
оновлено

Країна-терорист РФ запустила дрони-камікадзе типу Shahed з території тимчасово окупованого Криму, повідомили у Повітряних силах. У низці областей лунає повітряна тривога, ПС інформує про рух безпілотників.

20:21. Зафіксовано пуск окупантами кількох груп дронів-камікадзе Shahed з району полігону Чауда в окупованому Криму, повідомили Повітряні сили.

20:51. "Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", – ПС.

21:45. Загроза застосування росіянами безпілотників поширилась на Одеську область.

21:54. "Лебедівка – рух БпЛА у вашому напрямку" – ПС.

22:01. "Лебедівка, Миколаївка – в укриття!" – ПС.

Захисники попереджають про можливе поширення тривог за вектором переміщення "шахедів", закликають прямувати в укриття у разі оголошення тривоги.

22:08. Група російських дронів-камікадзе долітають до узбережжя Одеської області, пишуть Повітряні сили.

22:09. "Білгород-Дністровський район – перебувайте в укриттях!" – ПС.

22:13. Мешканців села Маяки закликали піти до укриття.

22:15. ПС: "Арцизький район – рух БпЛА у вашому напрямку".

22:16-22:21. Мешканців Рибаківки, Южного, Сарати та Коблева закликали піти до укриття.

"Роздільнянський район – рух БпЛА у вашому напрямку" – ПС.

22:27. Повідомлено про ракетну небезпеку для Запорізької області.

22:32. Зафіксовано рух БПЛА у напрямку Ізмаїльського району.

22:49. Ракетну небезпеку оголошено в Донецькій області.

22:50. Мешканців Ізмаїлу та Рені закликали залишатись в укриттях.

22:52. Групу дронів-камікадзе помічено у повітряному просторі Миколаївської області, напрямок руху – північний, повідомили Повітряні сили.

ОНОВЛЕНО о 23:03. Повітряні сили повідомляють про чергову групу дронів-камікадзе з боку Чорного моря у напрямку Коблева та Очакова.

23:14. Відбій ракетної загрози для Донецької та Запорізької областей.

ОНОВЛЕНО о 23:17. Загроза дронів-камікадзе з південного напрямку для Вінницької та Кіровоградської областей, пишуть Повітряні сили.

23:22. Загроза безпілотників окупантів для Черкаської області – ПС.

23:33. Дрони-камікадзе на півдні Миколаївської області, рухаються на північ, мешканців закликали залишатися в укриттях – ПС.

23:54. Загроза дронів-камікадзе для Хмельницької області – ПС.

23:55. Безпілотник Shahed у Вінницькій області, напрямок руху – Немирів, пишуть Повітряні сили. 

00:08. "Вінниця – перебувайте в укриттях!", – ПС.

00:16. Суспільне повідомляє про звук вибуху у Вінницькій області.

Новина доповнюється...

  • В ніч проти 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Миколаєва.
  • 26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.
  • Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.

Читайте також: Reuters: Румунія розгортує ППО вздовж Дунаю на кордоні з Україною: збивати шахеди росіян

Артем Джеріпа
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війнаодесамиколаївповітряна тривогаShahedшахед
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