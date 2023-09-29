Новини | Росія атакує "шахедами", тривога по областях
Країна-терорист РФ запустила дрони-камікадзе типу Shahed з території тимчасово окупованого Криму, повідомили у Повітряних силах. У низці областей лунає повітряна тривога, ПС інформує про рух безпілотників.
20:21. Зафіксовано пуск окупантами кількох груп дронів-камікадзе Shahed з району полігону Чауда в окупованому Криму, повідомили Повітряні сили.
20:51. "Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", – ПС.
21:45. Загроза застосування росіянами безпілотників поширилась на Одеську область.
21:54. "Лебедівка – рух БпЛА у вашому напрямку" – ПС.
22:01. "Лебедівка, Миколаївка – в укриття!" – ПС.
Захисники попереджають про можливе поширення тривог за вектором переміщення "шахедів", закликають прямувати в укриття у разі оголошення тривоги.
22:08. Група російських дронів-камікадзе долітають до узбережжя Одеської області, пишуть Повітряні сили.
22:09. "Білгород-Дністровський район – перебувайте в укриттях!" – ПС.
22:13. Мешканців села Маяки закликали піти до укриття.
22:15. ПС: "Арцизький район – рух БпЛА у вашому напрямку".
22:16-22:21. Мешканців Рибаківки, Южного, Сарати та Коблева закликали піти до укриття.
"Роздільнянський район – рух БпЛА у вашому напрямку" – ПС.
22:27. Повідомлено про ракетну небезпеку для Запорізької області.
22:32. Зафіксовано рух БПЛА у напрямку Ізмаїльського району.
22:49. Ракетну небезпеку оголошено в Донецькій області.
22:50. Мешканців Ізмаїлу та Рені закликали залишатись в укриттях.
22:52. Групу дронів-камікадзе помічено у повітряному просторі Миколаївської області, напрямок руху – північний, повідомили Повітряні сили.
ОНОВЛЕНО о 23:03. Повітряні сили повідомляють про чергову групу дронів-камікадзе з боку Чорного моря у напрямку Коблева та Очакова.
23:14. Відбій ракетної загрози для Донецької та Запорізької областей.
ОНОВЛЕНО о 23:17. Загроза дронів-камікадзе з південного напрямку для Вінницької та Кіровоградської областей, пишуть Повітряні сили.
23:22. Загроза безпілотників окупантів для Черкаської області – ПС.
23:33. Дрони-камікадзе на півдні Миколаївської області, рухаються на північ, мешканців закликали залишатися в укриттях – ПС.
23:54. Загроза дронів-камікадзе для Хмельницької області – ПС.
23:55. Безпілотник Shahed у Вінницькій області, напрямок руху – Немирів, пишуть Повітряні сили.
00:08. "Вінниця – перебувайте в укриттях!", – ПС.
00:16. Суспільне повідомляє про звук вибуху у Вінницькій області.
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- В ніч проти 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Миколаєва.
- 26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.
- Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.
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