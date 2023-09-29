Новости | Россия атакует "шахедами", тревога по областям
Страна-террорист РФ запустила дроны-камикадзе типа Shahed с территории временно оккупированного Крыма, сообщили в Воздушных силах. В ряде областей раздается воздушная тревога, ПС информирует о движении беспилотников.
20:21. Зафиксирован пуск оккупантами нескольких групп дронов-камикадзе Shahed из района полигона Чауда в оккупированном Крыму, сообщили воздушные силы.
20:51. "Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!", – ПС.
21:45. Угроза применения россиянами беспилотников распространилась на Одесскую область.
21:54. "Лебедевка – движение БпЛА в вашем направлении" – ПС.
22:01. "Лебедевка, Николаевка – в укрытие!" – ПС.
Защитники предупреждают о возможном распространении тревог по вектору перемещения "шахедов", призывают уходить в укрытие в случае объявления тревоги.
22:08. Группа российских дронов-камикадзе долетают до побережья Одесской области, пишут воздушные силы.
22:09. "Белгород-Днестровский район – находитесь в укрытиях!" – ПС.
22:13. Жителей села Маяки призвали пойти к укрытию.
22:15. ПС: "Арцизский район – движение БпЛА в вашем направлении".
22:16-22:21. Жителей Рыбаковки, Южного, Сараты и Коблева призвали пойти к укрытию.
"Раздельнянский район – движение БпЛА в вашем направлении" – ПС.
22:27. Сообщено о ракетной опасности для Запорожской области.
22:32. Зафиксировано движение БПЛА в направлении Измаильского района.
22:49. Ракетная опасность объявлена в Донецкой области.
22:50. Жителей Измаила и Рени призывали оставаться в укрытиях.
22:52. Группа дронов-камикадзе замечена в воздушном пространстве Николаевской области, направление движения – северное, сообщили Воздушные силы.
ОБНОВЛЕНО в 23:03. Воздушные силы сообщают об очередной группе дронов-камикадзе со стороны Черного моря в направлении Коблева и Очакова.
23:14. Отбой ракетной угрозы для Донецкой и Запорожской областей.
Новость дополняется...
Комментарии