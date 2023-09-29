Николаев. Россия нанесла ракетный удар, прилет в объект инфраструктуры — Ким
29.09.2023, 07:48
Виталий Ким (Фото: LIGA.net)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по окраинам Николаева в ночь на 29 сентября. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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По его словам, около 04:13 враг атаковал областной центр ракетами.
Он отметил, что зафиксирован прилет в объект инфраструктуры на окраинах Николаева.
Произошло возгорание сухой травы, спасатели потушили пожар.
Других деталей Ким не назвал.
- 26 сентября россияне снова атаковали Украину беспилотниками Shahed-136, известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, были разрушения и пострадавшие.
- Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.
- Также утром оккупанты ударили ракетой по предприятию в Кривом Роге. Кроме этого, зафиксирован прилет в объект инфраструктуры в Черкасской области.
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