Николаев. Россия нанесла ракетный удар, прилет в объект инфраструктуры — Ким

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по окраинам Николаева в ночь на 29 сентября. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, около 04:13 враг атаковал областной центр ракетами.

Он отметил, что зафиксирован прилет в объект инфраструктуры на окраинах Николаева.

Произошло возгорание сухой травы, спасатели потушили пожар.

Других деталей Ким не назвал.





26 сентября россияне снова атаковали Украину беспилотниками Shahed-136, известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, были разрушения и пострадавшие.

Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.

Также утром оккупанты ударили ракетой по предприятию в Кривом Роге. Кроме этого, зафиксирован прилет в объект инфраструктуры в Черкасской области.

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