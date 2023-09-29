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Николаев. Россия нанесла ракетный удар, прилет в объект инфраструктуры — Ким

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 07:48
Николаев. Россия нанесла ракетный удар, прилет в объект инфраструктуры — Ким - Фото
Виталий Ким (Фото: LIGA.net)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по окраинам Николаева в ночь на 29 сентября. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, около 04:13 враг атаковал областной центр ракетами.
Он отметил, что зафиксирован прилет в объект инфраструктуры на окраинах Николаева.
Произошло возгорание сухой травы, спасатели потушили пожар. 
Других деталей Ким не назвал.

  • 26 сентября россияне снова атаковали Украину беспилотниками Shahed-136, известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, были разрушения и пострадавшие.
  • Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.
  • Также утром оккупанты ударили ракетой по предприятию в Кривом Роге. Кроме этого, зафиксирован прилет в объект инфраструктуры в Черкасской области. 

Читайте также: ВСУ о ночной атаке россиян: Были разные дроны, а также крылатые ракеты "Искандер" и Х-59

Дмитрий Гриниченко
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