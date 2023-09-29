Миколаїв. Росія завдала ракетного удару, приліт в об'єкт інфраструктури — Кім
29.09.2023, 07:48
Віталій Кім (Фото: LIGA.net)
Російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Миколаєва в ніч проти 29 вересня. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
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За його словами, близько 04:13 ворог атакував обласний центр ракетами.
Він зазначив, що зафіксовано приліт в об'єкт інфраструктури на околицях Миколаєва.
Стався спалах сухої трави, рятувальники загасили пожежу.
Інших деталей Кім не назвав.
- 26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.
- Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.
- Також вранці окупанти вдарили ракетою по підприємству у Кривому Розі. Крім цього, зафіксовано приліт в об'єкт інфраструктури на Черкащині.
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