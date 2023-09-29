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Миколаїв. Росія завдала ракетного удару, приліт в об'єкт інфраструктури — Кім

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 07:48
Миколаїв. Росія завдала ракетного удару, приліт в об'єкт інфраструктури — Кім - Фото
Віталій Кім (Фото: LIGA.net)

Російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Миколаєва в ніч проти 29 вересня. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, близько 04:13 ворог атакував обласний центр ракетами.
Він зазначив, що зафіксовано приліт в об'єкт інфраструктури на околицях Миколаєва.
Стався спалах сухої трави, рятувальники загасили пожежу.
Інших деталей Кім не назвав.
  • 26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.
  • Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.
  • Також вранці окупанти вдарили ракетою по підприємству у Кривому Розі. Крім цього, зафіксовано приліт в об'єкт інфраструктури на Черкащині.

Читайте також: ЗСУ про нічну атаку росіян: Були різні дрони, а також крилаті ракети "Іскандер" та Х-59

Дмитро Гриниченко
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