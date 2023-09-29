Миколаїв. Росія завдала ракетного удару, приліт в об'єкт інфраструктури — Кім

Російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Миколаєва в ніч проти 29 вересня. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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За його словами, близько 04:13 ворог атакував обласний центр ракетами.

Він зазначив, що зафіксовано приліт в об'єкт інфраструктури на околицях Миколаєва.

Стався спалах сухої трави, рятувальники загасили пожежу.

Інших деталей Кім не назвав.

26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.

Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.

Також вранці окупанти вдарили ракетою по підприємству у Кривому Розі. Крім цього, зафіксовано приліт в об'єкт інфраструктури на Черкащині.

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