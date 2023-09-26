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ЗСУ про нічну атаку росіян: Були різні дрони, а також крилаті ракети "Іскандер" та Х-59

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 11:10
ЗСУ про нічну атаку росіян: Були різні дрони, а також крилаті ракети
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти під час нічної атаки атаки по Україні 26 вересня застосовували дрони різних типів, а також крилаті ракети "Іскандер" та Х-59. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, військові зафіксували ракети типу "Іскандер" та Х-59, окрім дронів.
Він зазначив, що росіяни запускали ударні безпілотники, а також розвідувальні, котрі коригують вогонь і дають ворогові повнішу картину.

Ігнат заявив, що кожен дрон-камікадзе має свій індивідуальний маршрут, який програмують оператори перед завданням удару.

Спікер ПС підкреслив, що армія РФ застосовуватиме БПЛА дедалі більше, а тому Україні необхідно нарощувати протиповітряну оборону.

Раніше стало відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, є руйнування та постраждалі. Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.

Також вранці окупанти вдарили ракетою по підприємству у Кривому Розі. Крім цього, зафіксовано приліт в об'єкт інфраструктури на Черкащині.

  • 4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.
  • 6 вересня міністр оборони Румунії Анджел Тілвар підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там виявили уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни знайшли уламки дрона за 14 км від кордону з Україною.
  • Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

Читайте також: Румунія готова збивати російські дрони у разі небезпеки – штаб оборони країни

Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиппоіскандерЮрій ІгнатХ-59Shahed-136дрони-камікадзе
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