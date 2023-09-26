ВСУ о ночной атаке россиян: Были разные дроны, а также крылатые ракеты "Искандер" и Х-59

Российские оккупанты во время ночной атаки атаки по Украине 26 сентября применяли дроны разных типов, а также крылатые ракеты "Искандер" и Х-59. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, военные зафиксировали ракеты типа "Искандер" и Х-59, кроме дронов.

Он отметил, что россияне запускали ударные беспилотники, а также разведывательные, которые корректируют огонь и дают врагу более полную картину.

Игнат заявил, что каждый дрон-камикадзе имеет свой индивидуальный маршрут, который программируют операторы перед нанесением удара.

Спикер ВС подчеркнул, что армия РФ будет применять БПЛА все больше, а поэтому Украине необходимо наращивать противовоздушную оборону.

Ранее стало известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, есть разрушения и пострадавшие. Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.

Также утром оккупанты ударили ракетой по предприятию в Кривом Роге. Кроме этого, зафиксирован прилет в объект инфраструктуры в Черкасской области.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.

6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тилвар подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны нашли обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.

Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

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