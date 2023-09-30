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Новини | ЗСУ: ППО збила 30 "шахедів" росіян. Через приліт у Калинівці потреби в евакуації немає

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 08:50
ЗСУ: ППО збила 30
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Сили протиповітряної оборони збили 30 дронів-камікадзе Shahed-136 під час атаки в ніч проти 30 вересня. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Військові заявляють, що росіяни запускали безпілотники з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму — їх було спрямовано на південні регіони.
ППО знищила 20 дронів у Вінницькій області, шість — на Одещині та чотири на Миколаївщині.

Через приліт в об'єкт інфраструктури в Калинівці почалася потужна пожежа, для забезпечення безпеки місцевих жителів місцева влада підготувалася до евакуації, проте потреби в ній немає через локалізацію загоряння.

Хроніку чергової атаки "шахедами" можна почитати за посиланням.

  • У ніч проти 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Миколаєва.
  • 26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.
  • Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.

Читайте також: Reuters: Румунія розгортає ППО Дунаєм на кордоні з Україною: збивати шахеди росіян

Дмитро Гриниченко
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війнаКалинівкаппоShahed-136дрони-камікадзе
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