Сили протиповітряної оборони збили 30 дронів-камікадзе Shahed-136 під час атаки в ніч проти 30 вересня. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Військові заявляють, що росіяни запускали безпілотники з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму — їх було спрямовано на південні регіони.

ППО знищила 20 дронів у Вінницькій області, шість — на Одещині та чотири на Миколаївщині.

Через приліт в об'єкт інфраструктури в Калинівці почалася потужна пожежа, для забезпечення безпеки місцевих жителів місцева влада підготувалася до евакуації, проте потреби в ній немає через локалізацію загоряння.

Хроніку чергової атаки "шахедами" можна почитати за посиланням.

У ніч проти 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Миколаєва.

26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.

Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.

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