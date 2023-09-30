Новости | ВСУ: ПВО сбила 30 "шахедов" россиян. Из-за прилета в Калиновке нужды в эвакуации нет
30.09.2023, 08:50
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Силы противовоздушной обороны сбили 30 дронов-камикадзе Shahed-136 во время атаки в ночь на 30 сентября. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
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Военные заявляют, что россияне запускали беспилотники с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму — они были направлены на южные регионы.
ПВО уничтожила 20 дронов в Винницкой области, шесть — в Одесской и четыре в Николаевской.
Из-за прилета в объект инфраструктуры в Калиновке начался мощный пожар, для обеспечения безопасности местных жителей местные власти подготовились к эвакуации, однако нужды в ней нет из-за локализации возгорания.
Хронику очередной атаки "шахедами" можно почитать по ссылке.
- В ночь на 29 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Николаева.
- 26 сентября россияне снова атаковали Украину беспилотниками Shahed-136, известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, были разрушения и пострадавшие.
- Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.
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