Силы противовоздушной обороны сбили 30 дронов-камикадзе Shahed-136 во время атаки в ночь на 30 сентября. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Военные заявляют, что россияне запускали беспилотники с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму — они были направлены на южные регионы.

ПВО уничтожила 20 дронов в Винницкой области, шесть — в Одесской и четыре в Николаевской.

Из-за прилета в объект инфраструктуры в Калиновке начался мощный пожар, для обеспечения безопасности местных жителей местные власти подготовились к эвакуации, однако нужды в ней нет из-за локализации возгорания.

Хронику очередной атаки "шахедами" можно почитать по ссылке.

В ночь на 29 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Николаева.

26 сентября россияне снова атаковали Украину беспилотниками Shahed-136, известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, были разрушения и пострадавшие.

Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.

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