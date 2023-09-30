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Новости | ВСУ: ПВО сбила 30 "шахедов" россиян. Из-за прилета в Калиновке нужды в эвакуации нет

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 08:50
ВСУ: ПВО сбила 30
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Силы противовоздушной обороны сбили 30 дронов-камикадзе Shahed-136 во время атаки в ночь на 30 сентября. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Военные заявляют, что россияне запускали беспилотники с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму — они были направлены на южные регионы.
ПВО уничтожила 20 дронов в Винницкой области, шесть — в Одесской и четыре в Николаевской. 

Из-за прилета в объект инфраструктуры в Калиновке начался мощный пожар, для обеспечения безопасности местных жителей местные власти подготовились к эвакуации, однако нужды в ней нет из-за локализации возгорания. 

Хронику очередной атаки "шахедами" можно почитать по ссылке. 

  • В ночь на 29 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Николаева.
  • 26 сентября россияне снова атаковали Украину беспилотниками Shahed-136, известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, были разрушения и пострадавшие.
  • Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.

Читайте также: Reuters: Румыния разворачивает ПВО по Дунаю на границе с Украиной: сбивать шахеды россиян

Дмитрий Гриниченко
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войнапвоКалиновкаShahed-136дроны-камикадзе
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