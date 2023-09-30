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Россияне ударили дронами Shahed-136 по Винницкой области. Прилет в объект инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 06:13
Россияне ударили дронами Shahed-136 по Винницкой области. Прилет в объект инфраструктуры - Фото
Мобильная группа ПВО (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Винницкой области в ночь на 30 сентября. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Борзов.

По его словам, после 01:00 враг начал атаковать область с воздуха.

Он отметил, что был зафиксирован прилет в объект инфраструктуры. 

Службы работают на месте.

Подробностей о разрушениях и возможных пострадавших нет.

Хронику очередной атаки "шахедами" можно почитать по ссылке. 

  • В ночь на 29 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Николаева.
  • 26 сентября россияне снова атаковали Украину беспилотниками Shahed-136, известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, были разрушения и пострадавшие.
  • Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.

Читайте также: Reuters: Румыния разворачивает ПВО по Дунаю на границе с Украиной: сбивать шахеды россиян

Дмитрий Гриниченко
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войнадроны-камикадзеShahed-136винницкая областькритическая инфраструктура
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