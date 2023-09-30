Россияне ударили дронами Shahed-136 по Винницкой области. Прилет в объект инфраструктуры
30.09.2023, 06:13
Мобильная группа ПВО (Фото: ВСУ)
Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Винницкой области в ночь на 30 сентября. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Борзов.
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По его словам, после 01:00 враг начал атаковать область с воздуха.
Он отметил, что был зафиксирован прилет в объект инфраструктуры.
Службы работают на месте.
Подробностей о разрушениях и возможных пострадавших нет.
Хронику очередной атаки "шахедами" можно почитать по ссылке.
- В ночь на 29 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Николаева.
- 26 сентября россияне снова атаковали Украину беспилотниками Shahed-136, известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, были разрушения и пострадавшие.
- Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.
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