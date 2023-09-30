Россияне ударили дронами Shahed-136 по Винницкой области. Прилет в объект инфраструктуры

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Винницкой области в ночь на 30 сентября. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Борзов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, после 01:00 враг начал атаковать область с воздуха.

Он отметил, что был зафиксирован прилет в объект инфраструктуры.

Службы работают на месте.

Подробностей о разрушениях и возможных пострадавших нет.

Хронику очередной атаки "шахедами" можно почитать по ссылке.

В ночь на 29 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Николаева.

26 сентября россияне снова атаковали Украину беспилотниками Shahed-136, известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, были разрушения и пострадавшие.

Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.

Читайте также: Reuters: Румыния разворачивает ПВО по Дунаю на границе с Украиной: сбивать шахеды россиян

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.