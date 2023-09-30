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Росіяни вдарили дронами Shahed по Вінницькій області. Приліт по інфраструктурі в Калинівці

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30.09.2023, 06:13
Росіяни вдарили дронами Shahed по Вінницькій області. Приліт по інфраструктурі в Калинівці - Фото
Мобільна група ППО (Фото: ЗСУ)
доповнено

Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Вінницькій області у ніч проти 30 вересня. Про це повідомив голова військової адміністрації регіону Сергій Борзов.

За його словами, після 1:00 ворог почав атакувати область з повітря.

Він зазначив, що було зафіксовано приліт в об'єкт інфраструктури.

Служби працюють на місці. 

Подробиць про руйнування та можливих постраждалих немає.

ОНОВЛЕНО о 07:57. Стало відомо, що приліт припав по Калинівці. Місцева міська рада повідомила, що рятувальники локалізували пожежу, триває ліквідація наслідків. Мешканців закликали не знімати та не місце удару.

Хроніку чергової атаки "шахедами" можна почитати за посиланням.

  • У ніч проти 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Миколаєва.
  • 26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.
  • Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.

Читайте також: Reuters: Румунія розгортає ППО Дунаєм на кордоні з Україною: збивати шахеди росіян

Дмитро Гриниченко
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війнаВінницька областькритична інфраструктураShahed-136дрони-камікадзе
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