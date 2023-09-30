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Россия атакует "шахедами" Одесскую область: звучат взрывы, работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 23:49
Россия атакует
Работа по "шахедам" (Иллюстративный скриншот)

Поздно вечером 30 сентября в Одессе звучат взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что несколько групп российских "шахедов" следуют из Черного моря в направлении Николаевской и Одесской областей.

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О движении дронов в Воздушных силах сообщили в 23:18. Приблизительно в это время одесские паблики начали сообщать о громких взрывах.

Приближенный к ВСУ мониторинговый канал Николаевский Ванёк сообщил о работе украинских сил противовоздушной обороны: "Одесса – работают дружеские организмы, работают успешно".

В 23:31 Силы обороны юга Украины подтвердили, что продолжается атака ударных БпЛА по Одесской области – местные могут слышать звуки боевой работы в ответ.

В 23:54 Суспильне сообщило о повторных взрывах в Одессе.

Оксана Житнюк
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