Россия атакует "шахедами" Одесскую область: звучат взрывы, работает ПВО

Поздно вечером 30 сентября в Одессе звучат взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что несколько групп российских "шахедов" следуют из Черного моря в направлении Николаевской и Одесской областей.

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О движении дронов в Воздушных силах сообщили в 23:18. Приблизительно в это время одесские паблики начали сообщать о громких взрывах.

Приближенный к ВСУ мониторинговый канал Николаевский Ванёк сообщил о работе украинских сил противовоздушной обороны: "Одесса – работают дружеские организмы, работают успешно".

В 23:31 Силы обороны юга Украины подтвердили, что продолжается атака ударных БпЛА по Одесской области – местные могут слышать звуки боевой работы в ответ.

В 23:54 Суспильне сообщило о повторных взрывах в Одессе.

В ночь на 30 сентября россияне устроили очередную атаку "шахедами". ПВО сбила 30 дронов-камикадзе Shahed-136.

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