Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав роботу українських зенітників проти іранських дронів Shahed у ніч проти 5 жовтня.

За його словами, на записі можна побачити бойову роботу підрозділів оперативного командування "Південь".

На відео оприлюднено роботу зенітно-ракетного комплексу С-125.

Олещук заявив, що в результаті роботи Повітряних сил було знищено 24 "шахеда" з 29 запущених.

У ніч проти 1 жовтня Росія атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, були влучання в різних регіонах.

Увечері 4 жовтня Росія атакувала Одеську область групою дронів-камікадзе з акваторії Чорного моря. Через 20 хвилин після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи – місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони.

Вночі проти 5 жовтня російські окупанти здійснили запуски ударних БпЛА. В результаті атаки був пошкоджений інфраструктурний об’єкт у Кіровоградській області, після чого спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих немає.

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