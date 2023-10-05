Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав роботу українських зенітників проти іранських дронів Shahed у ніч проти 5 жовтня.
За його словами, на записі можна побачити бойову роботу підрозділів оперативного командування "Південь".
На відео оприлюднено роботу зенітно-ракетного комплексу С-125.
Олещук заявив, що в результаті роботи Повітряних сил було знищено 24 "шахеда" з 29 запущених.
- У ніч проти 1 жовтня Росія атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, були влучання в різних регіонах.
- Увечері 4 жовтня Росія атакувала Одеську область групою дронів-камікадзе з акваторії Чорного моря. Через 20 хвилин після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи – місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони.
- Вночі проти 5 жовтня російські окупанти здійснили запуски ударних БпЛА. В результаті атаки був пошкоджений інфраструктурний об’єкт у Кіровоградській області, після чого спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих немає.
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