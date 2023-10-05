ЗСУ: Росія вдарила дронами Shahed по інфраструктурі Кіровоградської області, почалася пожежа

Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по об'єкту інфраструктури в Кіровоградській області в ніч проти 5 жовтня. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Військові заявляють, що основною ціллю ворога була припортова інфраструктура.

Зафіксовано приліт в інфраструктуру Кіровоградської області, почалася пожежа, яку вдалося локалізувати, інформації про постраждалих немає.

У регіоні Сили протиповітряної оборони збили дев'ять "шахедів".

Загалом росіяни запустили по Україні 29 дронів, 24 з яких вдалося знищити.

Увечері 4 жовтня Росія атакувала Одеську область групою дронів-камікадзе з акваторії Чорного моря. Через 20 хвилин після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи – місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони.

Росія в ніч проти 1 жовтня атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, були влучання в різних регіонах.

Російські загарбники вночі 28 вересня намагалися атакувати Одеську область дронами-камікадзе Shahed, але завдяки роботі протиповітряної оборони не сталося жодних влучань та руйнувань.

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