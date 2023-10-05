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ЗСУ: Росія вдарила дронами Shahed по інфраструктурі Кіровоградської області, почалася пожежа

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 08:12
ЗСУ: Росія вдарила дронами Shahed по інфраструктурі Кіровоградської області, почалася пожежа - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по об'єкту інфраструктури в Кіровоградській області в ніч проти 5 жовтня. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Військові заявляють, що основною ціллю ворога була припортова інфраструктура.

Зафіксовано приліт в інфраструктуру Кіровоградської області, почалася пожежа, яку вдалося локалізувати, інформації про постраждалих немає.

У регіоні Сили протиповітряної оборони збили дев'ять "шахедів".

Загалом росіяни запустили по Україні 29 дронів, 24 з яких вдалося знищити.

  • Увечері 4 жовтня Росія атакувала Одеську область групою дронів-камікадзе з акваторії Чорного моря. Через 20 хвилин після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи – місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони.
  • Росія в ніч проти 1 жовтня атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, були влучання в різних регіонах.
  • Російські загарбники вночі 28 вересня намагалися атакувати Одеську область дронами-камікадзе Shahed, але завдяки роботі протиповітряної оборони не сталося жодних влучань та руйнувань.

Читайте також: Росія перекидає кораблі до Новоросійська. ЗСУ: Не убезпечить від ударів по Україні

Дмитро Гриниченко
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війнаКіровоградська областьппоShahed-136дрони-камікадзе
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