ЗСУ: Росія вдарила дронами Shahed по інфраструктурі Кіровоградської області, почалася пожежа
05.10.2023, 08:12
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по об'єкту інфраструктури в Кіровоградській області в ніч проти 5 жовтня. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Військові заявляють, що основною ціллю ворога була припортова інфраструктура.
Зафіксовано приліт в інфраструктуру Кіровоградської області, почалася пожежа, яку вдалося локалізувати, інформації про постраждалих немає.
У регіоні Сили протиповітряної оборони збили дев'ять "шахедів".
Загалом росіяни запустили по Україні 29 дронів, 24 з яких вдалося знищити.
- Увечері 4 жовтня Росія атакувала Одеську область групою дронів-камікадзе з акваторії Чорного моря. Через 20 хвилин після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи – місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони.
- Росія в ніч проти 1 жовтня атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, були влучання в різних регіонах.
- Російські загарбники вночі 28 вересня намагалися атакувати Одеську область дронами-камікадзе Shahed, але завдяки роботі протиповітряної оборони не сталося жодних влучань та руйнувань.
Читайте також: Росія перекидає кораблі до Новоросійська. ЗСУ: Не убезпечить від ударів по Україні
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі